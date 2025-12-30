RETRO RÁDIÓ

Rejtély Veresegyházán: titokzatos, sérült férfit találtak a sínek között

A sérült férfire egy kutyasétáltató pár akadt rá, a vasúti sínek szélén feküdt magatehetetlenül. Bár sikerült őt kórházba szállítani, a rejtély egyre nagyobb, senki nem tudja Veresegyházán, hogyan kerülhetett a sínekre a titokzatos férfi. Az ügyben a rendőrség is nyomoz.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.30. 05:30
vasútállomás sérült Veresegyháza rejtély

Igencsak meghökkentő eset miatt tárcsázták a rendőrséget december 27-én, késő éjjel, a Pest vármegyei Veresegyházáról: az éjjeli, kihalt táj kellős közepén ugyanis arra sétálók egy súlyosan sérült férfit találtak a sínek mentén, egy helyi vasútállomás közelében. Úgy tudjuk, hogy a középkorú férfi a sínek szélén feküdt, láthatóan csúnyán összetörve. Azt senki sem tudta, hogyan került oda, ahogyan azt sem, meddig feküdt ott. Az bizonyos: a magatehetetlen sérült életveszélyben volt a fagyos időben.

A sérült férfit a veresegyházi Vicziántelep vasútállomáson találták meg
A sérült férfit itt, a veresegyházi Vicziántelep vasútállomás közelében találták meg. Senki nem tudja, mennyi ideig feküdt ott és mi történt vele. Az ügyben a rendőrség is nyomoz. Fotó: Google Maps

Rejtélyes, sérült férfire bukkantak a veresegyházi sínek mentén

A férfire rábukkanó gyalogosok az első sokk után azonnal tárcsázták a rendőrséget és a mentőket is, úgy tudjuk, hogy gyorsan kiérkeztek mind a ketten. Ezzel valószínűleg megmentették az életét: információink szerint a férfi, bár eszméletlenül feküdt, de életben volt, végül pedig stabil állapotban szállították kórházba a mentősök. Az esettel kapcsolatban lapunk felkereste az Országos Mentőszolgálatot, ahol elmondták, hogy a férfi súlyosan megsérült:

A helyszínről egy férfit, súlyos sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba 

- mondta el a Metropolnak Greutter Valentina Hanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

Egyelőre azonban nem tudni, hogy a rejtélyes férfi hogyan vagy miként került a sínekre, ahogyan azt sem, hogyan sérült meg. Bár a helyiek közül többen felvetették, hogy lehetséges, hogy a vonat sodorta el, mások szerint viszont a férfi eleshetett, vagy lecsúszott a sekély töltésen, és csupán a kihalt tájnak, a kései órának, no meg persze az arra sétáló és gyorsan reagáló gyalogosnak hála, hogy nem lett nagyobb baja. A Metropol a rendőrséget is megkérdezte az esettel kapcsolatban, akik elmondták: nyomoznak a különös ügyben, ők maguk is még csak vizsgálják az eset körülményeit:

December 27-én, a késő esti órákban érkezett bejelentés a rendőrségre, mely szerint a Veresegyház Vicziántelep vasútállomáson, egy sérült férfit találtak. A kiérkező rendőrök a helyszínen adatgyűjtést végeztek, miközben az Országos Mentőszolgálat munkatársai megkezdték az 51 éves férfi ellátását, majd kórházba szállították. A Gödöllői Rendőrkapitányság vizsgálja a baleset körülményeit

 - mondta el lapunknak a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság. 

 

