Fojtogató volt az angyalföldi füstszörny, csak hétfő reggelre sikerült eloltani a tüzet – Fotók/Videó

Hangos szirénaszó és több siető tűzoltóegység riasztotta fel a budapestiek vasárnap. Mint arról beszámoltunk: tűz ütött ki Angyalföldön, a lángok pedig rémisztő, fekete füsttel gomolyogtak. A környéken élők először azt hitték, egy panelház robbant fel.

Szerző: Erdei Róbert Arnold
Létrehozva: 2025.08.25. 19:15
tűz rejtély Angyalföld

Vonatjáratokat kellett törölni az Angyalföld vasútállomásnál, hogy még véletlenül se történjen tragédia. Múlt vasárnap, augusztus 24-én óriási volt a riadalom a környéken: hatalmas, fekete füst tört elő az egyik utcánál, és mindenki aggódva nézte, ahogy egyre terebélyesedik. Tűz ütött ki Angyalföldön. A környéken élők szerint több rejtélyes zajt követően csaptak fel a lángok. Mégis, mi okozhatta ezeket?

tűz
A tűz több száz négyzetméteren égett /  Fotó: Metropol

Tűz az állomáshoz közel

Félelmetes volt, ahogy Budapest szerte messziről látni lehetett az óriási, fekete füstöt. Nem sokkal három óra után tűzoltókocsik lepték el a XIII. kerületi Balzsam-Kámfor utca környékét.

Az Angyalföld vasútállomáshoz közel szállt fel a fekete füst, a IV. és a XIII. kerület határában. Mintegy 500 négyzetméteren talpfák kaptak lángra a sínek mellett. Akik arrafelé laknak, rémülten figyeltek: ki az utcáról, ki pedig az erkélyről.

Ültem az erkélyen és egyszer csak a kisöcsém szólt, hogy nézd, ott ég valami. Akkor már hallottuk a tűzoltókat

– idézte fel a közelben lakó Csaba a Metropolnak.

Tímea a családjával a Baradi-Berda lakótelepen lakik, arra, ahol a tűzeset történt. Ők, mielőtt a füstöt és a tüzet kiszúrták volna, rejtélyes hangokat hallottak.

„Folyamatos, apró robbanásokat hallottunk, legalább hatot! Mi a hetediken lakunk, a konyhaablakból úgy tűnt, mintha a közeli panelból jönne a füst. Elég ijesztő volt, rohantunk le az utcára, hogy tényleg a másik társasház ég-e” – árulta el a nő.

tűz
Olyan volt, mintha a szomszédos panel gyulladt volna ki, megijedtek a lakók  / Fotó: Beküldött fotó

„Soha többé…”

Szerencsére nem így volt, ám olyan tömény volt a füst, hogy az tüneteket is okozott a környékbelieknek.

Fájt a fejem, nehéz volt a légzés és fáradtnak éreztem magam. Soha többé nem akarom ezt átélni…

- húzta alá lapunknak Gergő.

tűz
A füstszörny, ami mindenkire ráhozta a frászt / Fotó: Beküldött fotó

Egyelőre rejtély, hogy pontosan mi okozhatta az angyalföldi tüzet, ám szerencsére 7 vízsugárral sikerült megfékezni a lángokat.

„Vasúti talpfák gyulladtak meg vasárnap délután három óra magasságában Budapest negyedik és tizenharmadik kerületének határán, a Balzsam utcában. A tűzoltók kiérkezésekor a lángok mintegy ötszáz négyzetmétert érintettek. A fővárosi hivatásos, valamint az újpesti, fóti, dél-pesti és a FOKA önkéntes tűzoltói délután négy órára hét vízsugárral megakadályozták a lángok továbbterjedését, a lánggal égést este hét órára szüntették meg, míg a tűz végleges oltása a ma kora hajnali órákig tartott. A tűz keletkezési körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni– árulta el megkeresésünkre Kisdi Máté tűzoltó százados, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság azt írta:

Az esettel összefüggésben a BRFK XIII. kerületi Rendőrkapitányság nyomozást rendelt el, közérdekű üzem működésének megzavarása gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen.

A felcsapó lángokról és a rémisztő füstszörnyetegről a Metropol videóját itt tudod megtekinteni:

 

