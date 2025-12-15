Gondoltad volna? Egy tanulmány szerint nem vagyunk felkészülve a modern életre!

Egy tanulmány szerint továbbra is a vadászó-gyűjtögető életmódra vagyunk programozva ebben a felgyorsult világban. A modern élet komoly kihívást jelent, hiszen a túl sok álló- és ülőmunka a mentális nyomással együtt teljesen felemészt minket, lévén az ősidőkben sokat mozogtunk, és jelen volt a természet is, a stressz pedig nem folyamatosan, hanem csak időszakosan jelentkezett.

Egy tanulmány szerint nem a modern életre vagyunk programozva, mivel az túl sok stresszt hordoz magában / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

Egy tanulmány szerint ezen múlik minden

Az evolúciós antropológusok legújabb kutatása szerint az életmódunk gyorsabban fejlődött, mint ahogy a biológiánk lépést tudna tartani vele. Ez magyarázatot adhat a krónikus stressz és más egészségügyi problémák számának növekedésére, amelyek annak az eltérésnek a tünetei, hogy a természetbe vágyó fiziológiánk és a modern környezet nincsenek összhangban.

A kutatást Colin Shaw és Daniel Longman végezték, akik szerint biológiailag még mindig a vadászó-gyűjtögető életmód fizikai és pszichológiai követelményeinek kezelésére vagyunk programozva.

Az ősidőkben, több százezer éven át a nyílt területeken való túléléshez alkalmazkodva fejlődtünk, és mindössze néhány évszázada kerültünk bele egy iparosodott világba, amely tele van zajjal, szennyezéssel, mesterséges világítással, feldolgozott élelmiszerekkel, folyamatos érzékszervi ingerekkel és hosszan tartó ülő életmóddal. A munkahelyi nyomásra a testünk ugyanúgy reagál, mintha egy oroszlánnal találkoznánk a szavannán. Csakhogy míg a ragadozó elől elmenekülhetünk, addig a modern élet okozta stressz tartósan jelen van az életünkben, akár napi 8 órán keresztül is.

A két tudós szerint azok a vészmechanizmusok, amelyek az őseinket védték, ma a munkahelyi konfliktusok, a csúcsforgalmi dugók, a közösségi médiás támadások és a városi élet állandó alapzajának hatására aktiválódnak. Ennek fényében két tényezőt emeltek ki az evolúciós fejlődés aláásására; a spermiumok alacsony mozgékonyságának és számának csökkenését a magas fokú stressz hatására, illetve a gyulladásos és az autoimmun betegségek számának drámai emelkedését, ami feltehetően a környezetei tényezők rovására írható.