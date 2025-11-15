Tanulhatnának a boomerektől - ezek a Z generáció legnagyobb hiányosságai

A boomerek sok kritikát kapnak a fiataloktól, pedig számos területen jól működő értékeket képviseltek. Bizonyos dolgokban az idősebb generáció valóban jobban teljesített, még ha a Z generáció gyakran elavultnak is tartja őket. Ha a fiatalok jobban odafigyelnének, sokkal több ponton egyetértenének velük. Ideje elismerni, hogy a boomerek néhány tanácsa ma is helytálló - írja a Life.hu.

A boomerek sok kritikát kapnak a Z generációtól Fotó: Freepik - illusztráció

Ezek az értékek már hiányoznak a Z generációból

A személyes kommunikáció kiemelt jelentőséggel bírt számukra: abban a korban nőttek fel, amikor a beszélgetés személyes találkozást vagy legalább telefonhívást jelentett. Tudták, mennyire fontosak a nonverbális jelek és a személyes interakciók. Albert Mehrabian pszichológus szerint a kommunikáció mindössze 7 százaléka verbális, a többi a testbeszéd és a hangszín. Ez jól mutatja, mennyit veszítünk, ha kizárólag üzenetekre és e-mailekre támaszkodunk. A digitális korban könnyű elküldeni egy gyors üzenetet és lezártnak tekinteni a dolgot, de a személyes beszélgetés továbbra is a legerősebb eszköz a kapcsolatok építésében. A boomerek tudták, hogy egy kézfogás vagy egy vállveregetés többet mond a szavaknál.

Fontos alapelvük volt a takarékosság is. Sokuk olyan szülők gyermekeként nőtt fel, akik nagy gazdasági válságokat éltek át, ezért a pénzügyi biztonsági háló kiemelt szerepet kapott. A „takarékoskodj a nehezebb időkre” tanács ma is érvényes. Egy kis tartalék csökkenti a stresszt és könnyebbé teszi a váratlan helyzetek kezelését. A fogyasztói társadalomban és a hitellehetőségek világában a megtakarítás sokszor háttérbe szorul, de a boomerek helyesen látták, hogy rendszeresen félretenni pénzt segít elkerülni az adósságokat és a pénzügyi nehézségeket.

Jól ismert boomer-érték az otthoni főzés is. A házi ételek általában egészségesebbek, kevesebb feldolgozott hozzávalót tartalmaznak, és jobb adagkontrollt biztosítanak. Julia A. Wolfson, a Johns Hopkins Egyetem adjunktusának kutatása szerint azok, akik gyakrabban főznek otthon, egészségesebben étkeznek és kevesebb kalóriát fogyasztanak. A gyorséttermek kényelmesek, de sok rejtett kalóriát és magasabb költséget jelentenek. Az otthoni főzés időt és energiát igényel, de jót tesz az egészségnek és a pénztárcának.