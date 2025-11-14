Őszi nyirkosság és tavaszias meleg: brutális hőérzet-különbség terheli a szervezetet

Bejött az előrejelzés. Erős kontraszt alakult ki ma az ország északi és déli tájai között. Északon és északkeleten maradt a ködös, borult, nyirkos idő, sok helyen egész nap 5 fok körüli hőmérséklettel. Jellemző a reumás fájdalmak, a keringési panaszok, a levertség és a fertőzési hajlam fokozódása.

Brutális előrejelzés érkezett a hétvége időjárásáról Fotó: MW archív

Ezzel szemben délen – főleg a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön – felszakadozott a felhőzet, kisütött a nap, és a magasban zajló rendkívüli melegedés már a talaj közelében is érezhető: kora őszt idéző, akár 15–20 fok közeli maximumokkal. Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász szerint a mostani helyzet messze nem "szokásos kilengés".

Ez egy igencsak drasztikus helyzet. Ennek vegyes hatásai vannak: a sok napsütés és a meleg végre javíthatja az immunrendszerünk működését és a mentális állapotunkat, ugyanakkor nagyon sokan vannak, akik ezt a nagy hőingást kifejezetten rosszul viselik – különösen ide tartoznak a fejfájósok

– hangsúlyozza dr. Pintér Ferenc, a Meteo Klinika igazgatója.

A nagy hőingásra érzékenyeknél ma gyakran jelentkezhet migrén, lüktető fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés, mellkasi diszkomfort. Aki érintett, a nap még hátra lévő részében ne vállaljon extra terhelést és figyeljen a bő folyadékbevitelre.

Előrejelzés a hétvégére

Szombaton a hőmérséklet országosan lassan emelkedik: a középső és keleti tájakon 10–12, délen 14–16 fok körüli csúcsértékek várhatók. Reggel azonban továbbra is sokfelé képződik köd, alacsony szintű felhőzet, ez - főként az ország északi tájain - a nap jelentős részében megmarad. A humánmeteorológiai terhelés így még mindig „vegyes”: a naposabb déli tájakon javulhat a hangulat, csökkenhet a depresszív tünetek esélye, ugyanakkor a gyors melegedés miatt továbbra is sokaknál jelentkezhet fejfájás, tompaság, aluszékonyság.

Vasárnapra az ország nagy részén enyhe, kora őszies idő körvonalazódik, 12–18 fok közötti maximumokkal. Még mindig sokfelé lesz borongós az idő, de hosszabb napos időszakok is lehetnek. Az enyhe, párás, időnként felhős idő klasszikus melegfront-jellegű panaszokat hozhat: fokozott fáradtságérzet, koncentrációromlás, migrénes rohamok jelentkezhetnek az arra hajlamosaknál. A magas páratartalom miatt továbbra is könnyebben terjednek a légúti fertőzések, ezért érdemes kerülni a zsúfolt, zárt tereket és figyelni a réteges, időjáráshoz igazodó öltözködésre.