Két részre szakad az ország: Nyomasztó lesz az időjárás ezeken a tájakon
Mutatjuk az ország mely részein kell elővenni az esernyőt! Akár fagyot is hozhat az időjárás a jövő hét elején.
Tartja magát a borús időjárás a hét utolsó napján is, azonban néhány helyen kisüthet a nap. A jövő hét elején jön a dermesztően fagyos időjárás, ideje felkészülni rá!
Időjárás vasárnap és a hét elején
Vasárnap
Borongós idő lesz a jellemző vasárnap az ország túlnyomó részén, azonban délután délnyugaton már felszakadozhat a felhőzet. Csapadékra továbbra is főleg keleten kell majd számítani. A napi hőmérséklet azonban nem nagyon lehet több 13 foknál.
Hétfő
Változóan felhős időjárás várható hétfőn, keleten pedig ismét tartósan borús lesz az idő. A Tiszántúlon ismét várható eső. Többfelé megélénkül majd az északnyugati szél. Maximum 15 fokra számíthatunk.
Kedd
Tartja magát a változóan felhős idő kedden is, eső, zápor az északkeleti vármegyékben fordulhat elő. Jön a fagy! A minimum hőmérséklet -1 és +7, a maximum 10–15 fok között alakul - írja a köpönyeg.hu.
