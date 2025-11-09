RETRO RÁDIÓ

Két részre szakad az ország: Nyomasztó lesz az időjárás ezeken a tájakon

Mutatjuk az ország mely részein kell elővenni az esernyőt! Akár fagyot is hozhat az időjárás a jövő hét elején.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.09. 06:00
zápor hőmérséklet időjárás csapadék

Tartja magát a borús időjárás a hét utolsó napján is, azonban néhány helyen kisüthet a nap. A jövő hét elején jön a dermesztően fagyos időjárás, ideje felkészülni rá!

Időjárás: Mutatjuk a napi hőmérsékletet vasárnap! Fotó: köpönyeg.hu
Időjárás vasárnap és a hét elején

Vasárnap

Borongós idő lesz a jellemző vasárnap az ország túlnyomó részén, azonban délután délnyugaton már felszakadozhat a felhőzet. Csapadékra továbbra is főleg keleten kell majd számítani. A napi hőmérséklet azonban nem nagyon lehet több 13 foknál.


Hétfő

Változóan felhős időjárás várható hétfőn, keleten pedig ismét tartósan borús lesz az idő. A Tiszántúlon ismét várható eső. Többfelé megélénkül majd az északnyugati szél. Maximum 15 fokra számíthatunk.


Kedd

Tartja magát a változóan felhős idő kedden is, eső, zápor az északkeleti vármegyékben fordulhat elő. Jön a fagy! A minimum hőmérséklet -1 és +7, a maximum 10–15 fok között alakul - írja a köpönyeg.hu.

