Nem kegyelmez az időjárás: folytatódik a brutális tél

A következő napokban sem kegyelmez tél tábornok: folytatódik a havazás, a fagy és a viharos szél. Ha eddig még nem készültünk fel a téli időjárásra, akkor még most érdemes.

Időjárás: mutatjuk a napi hőmérsékleteket szombaton. Forrás: köpönyeg.hu

Időjárás a hétvégén és a hét elején

Szombat

Szombaton is folytatódik a havazás, amely estétől, észak felől érkezik. Erősen felhős, borult ég várható. Tartós, zúzmarás ködfoltok alakulnak ki. Délután -4 fok várható.

Vasárnap

A szél feltámad, így nyugaton csökkenti a felhőzetet, azonban a Duna-Tisza közén marad a borongós időjárás. Sokfelé ismét hullhat a hó, amely az erős szél miatt hófúvást okoz. A hőmérsékletben sem lesz változás, marad a reggeli -10 és a délutáni -5 fok.

Hétfő

Élénk marad az északnyugati szél, és a -5 fok körüli téli időjárás sem változik. Változóan, majd erősen felhős lesz az ég, este pedig ismét hóesés várható - írja a köpönyeg.