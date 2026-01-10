RETRO RÁDIÓ

Nem kegyelmez az időjárás: folytatódik a brutális tél

Ezt nem lehet megszokni.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.10. 06:00
időjárás havazás

A következő napokban sem kegyelmez tél tábornok: folytatódik a havazás, a fagy és a viharos szél. Ha eddig még nem készültünk fel a téli időjárásra, akkor még most érdemes. 

Időjárás: mutatjuk a napi hőmérsékleteket szombaton. Forrás: köpönyeg.hu
Időjárás: mutatjuk a napi hőmérsékleteket szombaton. Forrás: köpönyeg.hu

Időjárás a hétvégén és a hét elején

Szombat

Szombaton is folytatódik a havazás, amely estétől, észak felől érkezik. Erősen felhős, borult ég várható. Tartós, zúzmarás ködfoltok alakulnak ki. Délután -4 fok várható.

Vasárnap

A szél feltámad, így nyugaton csökkenti a felhőzetet, azonban a Duna-Tisza közén marad a borongós időjárás. Sokfelé ismét hullhat a hó, amely az erős szél miatt hófúvást okoz. A hőmérsékletben sem lesz változás, marad a reggeli -10 és a délutáni -5 fok.

Hétfő

Élénk marad az északnyugati szél, és a -5 fok körüli téli időjárás sem változik. Változóan, majd erősen felhős lesz az ég, este pedig ismét hóesés várható - írja a köpönyeg.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu