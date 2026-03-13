RETRO RÁDIÓ

Kovács Zoltán fontos bejelentést tett: íme a március 15-ei nemzeti ünnep programja

A szervezők meglepetéssel is készülnek. Kovács Zoltán közölte a március 15-ei nemzeti ünnep programja.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.13. 07:53
Békemenet program nemzeti ünnep március 15.

Gőzerővel folynak a március 15-i nemzeti ünnepünk előkészületei, amelyet idén rendhagyó keretek között, a Békemenet résztvevőivel együtt ünneplünk

- kezdte legfrissebb, közösségi oldalán közzétett bejegyzését Kovács Zoltán.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor ünnepi beszédet mond március 15-én a Kossuth téren Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher / mti

Íme a március 15-ei nemzeti ünnep programja

A Nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár ezután ismertette a nemzeti ünnep programját, amelyben meglepetéssel is készülnek:

  • házigazda: Rákay Philip
  • a Himnusz a nyíregyházi Cantemus Kórus előadásában csendül fel
  • Varga Csanád előadásában hallhatjuk Petőfi Sándor Csatadal című költeményét
  • a Tolcsvay László által megzenésített Nemzeti dalt előadja: Dér Heni, Radics Gigi, Pataky Attila, Curtis, Pápai Joci és Takáts Tamás
  • beszédet mond: Szijjártó Péter és Lázár János
  • ünnepi beszédet mond: Orbán Viktor

Ünnepeljük együtt nemzeti ünnepünket, március 15-ét, és legyenek velünk a legnagyobb és legfontosabb Békemeneten! Találkozzunk vasárnap! Mutassuk meg együtt, hogy a magyarokat nem lehet zsarolni!

- zárta a posztját Kovács Zoltán.

 

