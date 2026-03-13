Kovács Zoltán fontos bejelentést tett: íme a március 15-ei nemzeti ünnep programja
A szervezők meglepetéssel is készülnek. Kovács Zoltán közölte a március 15-ei nemzeti ünnep programja.
Gőzerővel folynak a március 15-i nemzeti ünnepünk előkészületei, amelyet idén rendhagyó keretek között, a Békemenet résztvevőivel együtt ünneplünk
- kezdte legfrissebb, közösségi oldalán közzétett bejegyzését Kovács Zoltán.
Íme a március 15-ei nemzeti ünnep programja
A Nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár ezután ismertette a nemzeti ünnep programját, amelyben meglepetéssel is készülnek:
- házigazda: Rákay Philip
- a Himnusz a nyíregyházi Cantemus Kórus előadásában csendül fel
- Varga Csanád előadásában hallhatjuk Petőfi Sándor Csatadal című költeményét
- a Tolcsvay László által megzenésített Nemzeti dalt előadja: Dér Heni, Radics Gigi, Pataky Attila, Curtis, Pápai Joci és Takáts Tamás
- beszédet mond: Szijjártó Péter és Lázár János
- ünnepi beszédet mond: Orbán Viktor
Ünnepeljük együtt nemzeti ünnepünket, március 15-ét, és legyenek velünk a legnagyobb és legfontosabb Békemeneten! Találkozzunk vasárnap! Mutassuk meg együtt, hogy a magyarokat nem lehet zsarolni!
- zárta a posztját Kovács Zoltán.
