„Tuti recept” - Orbán Viktor lerántotta a leplet a beszédírás titkáról

Újabb videóval jelentkezett a kormányfő. Orbán Viktor már nekilátott ünnepi beszédének megírásához.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.13. 09:08
Mint az ismert, Orbán Viktor a március 15-ei ünnepi beszédét a Kossuth téren mondja majd el, ide érkezik majd meg a Békemenet is.

ORBÁN Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher / mti

Orbán Viktor: Már készül a beszéd

A kormányfő a közösségi oldalán egy újabb videóval jelentkezett. Ebből kiderül, hogy a miniszterelnök nekilátott-e már a beszédírásnak valamint az is, hogy ilyenkor mik azok a szempontok, amiket figyelembe vesz.

Tuti recept. Már készül a beszéd. Hallgasd meg vasárnap 13 órakor a Kossuth téren!

- írja Orbán Viktor a posztjában.

 

