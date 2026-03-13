„Tuti recept” - Orbán Viktor lerántotta a leplet a beszédírás titkáról

Mint az ismert, Orbán Viktor a március 15-ei ünnepi beszédét a Kossuth téren mondja majd el, ide érkezik majd meg a Békemenet is.

Orbán Viktor: Már készül a beszéd

A kormányfő a közösségi oldalán egy újabb videóval jelentkezett. Ebből kiderül, hogy a miniszterelnök nekilátott-e már a beszédírásnak valamint az is, hogy ilyenkor mik azok a szempontok, amiket figyelembe vesz.

Tuti recept. Már készül a beszéd. Hallgasd meg vasárnap 13 órakor a Kossuth téren!

- írja Orbán Viktor a posztjában.