„Tuti recept” - Orbán Viktor lerántotta a leplet a beszédírás titkáról
Újabb videóval jelentkezett a kormányfő. Orbán Viktor már nekilátott ünnepi beszédének megírásához.
Mint az ismert, Orbán Viktor a március 15-ei ünnepi beszédét a Kossuth téren mondja majd el, ide érkezik majd meg a Békemenet is.
Orbán Viktor: Már készül a beszéd
A kormányfő a közösségi oldalán egy újabb videóval jelentkezett. Ebből kiderül, hogy a miniszterelnök nekilátott-e már a beszédírásnak valamint az is, hogy ilyenkor mik azok a szempontok, amiket figyelembe vesz.
Tuti recept. Már készül a beszéd. Hallgasd meg vasárnap 13 órakor a Kossuth téren!
- írja Orbán Viktor a posztjában.
