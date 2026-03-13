Újra talpra állt Zámbó Krisztián barátnője: Takács Zsuzska mögött kemény két hónap áll

A tavaszi napsütésben tett rövid séta sokaknak természetes, Zámbó Krisztián barátnője, Takács Zsuzska számára azonban most igazi győzelem. A fiatal nő az elmúlt időszakban komoly sérülésből épült fel, így minden lépés külön öröm számára.

Takács Zsuzska Zámbó Jimmy fia, Krisztián mellett találta meg a boldogságot (Fotó: Bors)

Takács Zsuzska újra önállóan sétál

Takács Zsuzska a napokban az Instagram-történetben mutatta meg követőinek, hogy végre újra élvezi a tavaszi időt. A felvételeken vidáman sétál a szabadban, miközben virágokat szagolgat – és azt is megjegyzi, mennyire boldog, hogy már mankó nélkül is tud közlekedni. Takács Zsuzska Zámbó Krisztián felé is kiemelte a videóban, hogy mennyit jelent számára ez a pillanat, mennyire értékeli ezt az átlagosnak tűnő élményt. Bár még kissé sántít, és a lépései lassabbak a megszokottnál, a két hónappal ezelőtti állapotához képest óriási változás történt.

A felépülés fontos állomásai az elmúlt hetekben egymás után érkeztek. Közel három hete már jó hírt oszthatott meg a követőivel, amikor végre lekerült a gipsz a lábáról. A múlt héten pedig újabb mérföldkőhöz érkezett a gyógyulás: kivették a csavart is a lábából. A beavatkozás után így írt a közösségi oldalán:

Tegnap kivették a csavart. Az orvosom azt mondta, hogy innentől ráállhatok. A műtét nyolc hete volt, eddig egyáltalán nem terhelhettem, szóval hiába akarok ráállni, fejben még nem megy. Amikor kiment az érzéstelenítés, nagyon elkezdett fájni a seb és a bokám, de ez normális.

Azt is hozzátette: „Tíz nap múlva, amikor levehetem a kötést és vízbe tehetem a lábam, szeretnék már mankó nélkül járni. Nincs erre több időm.”

A magassarkú még várat magára, de a tavaszi ruhapróbára már sort kerített (Fotó: Mediaworks archív)

Végre tavaszi ruhákban pózolhat

Úgy tűnik, elszántsága meghozta az eredményt. A kellemes tavaszi időben már nem csupán könnyedebb sétákat tesz, de végre eljött az idő, hogy a tavaszi ruhakollekcióját is próbálgassa – ami igazi lelkesítő motivációként tud hatni ilyenkor. Párja, Zámbó Krisztián sem titkolja, mennyire örül a fejlődésnek:

Végre te is tudsz majd újra autót vezetni és nem csak nekem kell majd

– fogta meg ezzel a dolgok praktikus oldalát az énekes. Takács Zsuzska balesete komoly kórházi beavatkozást és hosszas felépülést igényelt. 2026. január 11-én egy jeges villamosmegállóban csúszott meg a havas felületen, és olyan szerencsétlenül esett el, hogy eltörte a sípcsontját. Azonnal kórházba szállították, ahol meg is műtötték.