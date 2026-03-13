RETRO RÁDIÓ

Újra talpra állt Zámbó Krisztián barátnője: Takács Zsuzska mögött kemény két hónap áll

Örömteli hírt osztott meg követőivel, látványosan javul az állapota Zámbó Krisztián barátnőjének. Takács Zsuzska egy újabb fontos mérföldkőről adott hírt a lábadozása közben.

Szerző: K. G.
Létrehozva: 2026.03.13. 07:00
felépülés Zámbó Krisztián Takács Zsuzsika önálló tevékenység

A tavaszi napsütésben tett rövid séta sokaknak természetes, Zámbó Krisztián barátnője, Takács Zsuzska számára azonban most igazi győzelem. A fiatal nő az elmúlt időszakban komoly sérülésből épült fel, így minden lépés külön öröm számára.

Takács Zsuzska Zámbó Krisztán segítségére szorult lábtörése után.
Takács Zsuzska Zámbó Jimmy fia, Krisztián mellett találta meg a boldogságot (Fotó: Bors) 

Takács Zsuzska újra önállóan sétál

Takács Zsuzska a napokban az Instagram-történetben mutatta meg követőinek, hogy végre újra élvezi a tavaszi időt. A felvételeken vidáman sétál a szabadban, miközben virágokat szagolgat – és azt is megjegyzi, mennyire boldog, hogy már mankó nélkül is tud közlekedni. Takács Zsuzska Zámbó Krisztián felé is kiemelte a videóban, hogy mennyit jelent számára ez a pillanat, mennyire értékeli ezt az átlagosnak tűnő élményt. Bár még kissé sántít, és a lépései lassabbak a megszokottnál, a két hónappal ezelőtti állapotához képest óriási változás történt.
A felépülés fontos állomásai az elmúlt hetekben egymás után érkeztek. Közel három hete már jó hírt oszthatott meg a követőivel, amikor végre lekerült a gipsz a lábáról. A múlt héten pedig újabb mérföldkőhöz érkezett a gyógyulás: kivették a csavart is a lábából. A beavatkozás után így írt a közösségi oldalán:

Tegnap kivették a csavart. Az orvosom azt mondta, hogy innentől ráállhatok. A műtét nyolc hete volt, eddig egyáltalán nem terhelhettem, szóval hiába akarok ráállni, fejben még nem megy. Amikor kiment az érzéstelenítés, nagyon elkezdett fájni a seb és a bokám, de ez normális.

Azt is hozzátette: Tíz nap múlva, amikor levehetem a kötést és vízbe tehetem a lábam, szeretnék már mankó nélkül járni. Nincs erre több időm.

zambo krisztian-04-BORS
A magassarkú még várat magára, de a tavaszi ruhapróbára már sort kerített (Fotó: Mediaworks archív)

Végre tavaszi ruhákban pózolhat

Úgy tűnik, elszántsága meghozta az eredményt. A kellemes tavaszi időben már nem csupán könnyedebb sétákat tesz, de végre eljött az idő, hogy a tavaszi ruhakollekcióját is próbálgassa – ami igazi lelkesítő motivációként tud hatni ilyenkor. Párja, Zámbó Krisztián sem titkolja, mennyire örül a fejlődésnek: 

Végre te is tudsz majd újra autót vezetni és nem csak nekem kell majd

– fogta meg ezzel a dolgok praktikus oldalát az énekes. Takács Zsuzska balesete komoly kórházi beavatkozást és hosszas felépülést igényelt. 2026. január 11-én egy jeges villamosmegállóban csúszott meg a havas felületen, és olyan szerencsétlenül esett el, hogy eltörte a sípcsontját. Azonnal kórházba szállították, ahol meg is műtötték.

A műtét után hosszabb felépülési idő várt rá: a lába gipszbe került, és injekciós kezelést is kapott. A gyógyulás ideje alatt végig párja, Zámbó Krisztián segítette. Érthető hát, hogy mind a ketten várják a teljes felépülést, Zsuzska végre fájdalmak és kötöttség nélkül, szabadon mozoghat és nem szorul segítségre, Krisztián pedig hosszas helytállás után újra számíthat majd Zsuzska akít vjelenlétére a hétköznapokban. 

 

