Senki nem szedi olyan szexin a cseresznyét, mint Takács Zsuzska - Fotó

Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska több szakítás és nagy egymásra találás után most teljes harmóniában él. A sztárpár számára a nyár a fellépésekről szól, Zsuzsi minden koncertjére elkíséri Krisztiánt. A sűrű program miatt kevés idejük jut kikapcsolódni: jellemzően Zsuzsi családjának balatoni otthonában pihennek.

Fotó: Bánkúti Sándor

A Balatonról pedig most brutál dögös fotókkal jelentkezett be Zsuzska, aki egyúttal megnyitotta a cseresznye szezont is. Párducmintás bikiniben, és ahhoz illő átlátszó kendővel a derekán szedte a finom roppanós magyar gyümölcsöt. Bomba formában van, nemcsak a kisugárzása lehengerlő, de már szinte papírvékonyra sportolta magát.

„🍒 egész évben ezt várom a legjobban ” - írta szexi bikinis fotóihoz Zámbó Krisztián párja, amit ide kattintva tekinthetsz meg. Az énekes nem habozott, szívecskékkel árasztotta el a jól sikerült képeket.