"Tökéletes szépség!" - Demcsák Zsuzsa dögös farmerlányként hódít

Demcsák Zsuzsa mindenkit elvarázsolt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.15. 21:30
Demcsák Zsuzsa dögös farmer

Demcsák Zsuzsa már rengeteg televíziós műsorban bizonyította tehetségét, de sokak szerint a Farm VIP-ben a legjobb, ugyanis szépen kiegészítik egymást a műsorvezetőtársával, Gáspár Zsoltival. Hamarosan bemutatásra kerül a TV2-n a hatodik évad, és úgy tűnik, hogy abban is elképesztően fog kinézni Demcsák Zsuzsa.

20230309_Demcsák Zsuzsa_MG_1006
Demcsák Zsuzsa / Fotó: Markovics Gábor

Demcsák Zsuzsa nemrég megosztott pár igazán figyelemfelkeltő képet magáról a közösségi oldalán. A Farm VIP következő évadának munkálatai közben készült felvételeken dögös farmerlányként láthatjuk a műsorvezetőt, a kommentelők pedig nem győzték dicsérni a lehengerlő kinézetét.

Tökéletes szépség!

 

Lábak patika ❤️

 

Gyönyörű vagy Zsuzsi ❤️❤️❤️

– írták.

