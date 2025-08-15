"Tökéletes szépség!" - Demcsák Zsuzsa dögös farmerlányként hódít

Demcsák Zsuzsa már rengeteg televíziós műsorban bizonyította tehetségét, de sokak szerint a Farm VIP-ben a legjobb, ugyanis szépen kiegészítik egymást a műsorvezetőtársával, Gáspár Zsoltival. Hamarosan bemutatásra kerül a TV2-n a hatodik évad, és úgy tűnik, hogy abban is elképesztően fog kinézni Demcsák Zsuzsa.

Demcsák Zsuzsa / Fotó: Markovics Gábor

Demcsák Zsuzsa nemrég megosztott pár igazán figyelemfelkeltő képet magáról a közösségi oldalán. A Farm VIP következő évadának munkálatai közben készült felvételeken dögös farmerlányként láthatjuk a műsorvezetőt, a kommentelők pedig nem győzték dicsérni a lehengerlő kinézetét.

Tökéletes szépség! Lábak patika ❤️ Gyönyörű vagy Zsuzsi ❤️❤️❤️

– írták.

Ide kattintva lehet megtekinteni Demcsák Zsuzsa posztját.