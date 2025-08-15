"Tökéletes szépség!" - Demcsák Zsuzsa dögös farmerlányként hódít

Demcsák Zsuzsa mindenkit elvarázsolt.
Demcsák Zsuzsa már rengeteg televíziós műsorban bizonyította tehetségét, de sokak szerint a Farm VIP-ben a legjobb, ugyanis szépen kiegészítik egymást a műsorvezetőtársával, Gáspár Zsoltival. Hamarosan bemutatásra kerül a TV2-n a hatodik évad, és úgy tűnik, hogy abban is elképesztően fog kinézni Demcsák Zsuzsa.
Demcsák Zsuzsa nemrég megosztott pár igazán figyelemfelkeltő képet magáról a közösségi oldalán. A Farm VIP következő évadának munkálatai közben készült felvételeken dögös farmerlányként láthatjuk a műsorvezetőt, a kommentelők pedig nem győzték dicsérni a lehengerlő kinézetét.
Tökéletes szépség!
Lábak patika ❤️
Gyönyörű vagy Zsuzsi ❤️❤️❤️
– írták.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.