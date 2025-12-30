Jason Statham végre megmutatta féltve őrzött családját

Jason Statham az egyik utolsó olyan akciósztár, akinek a filmjeit még bemutatják a mozikban, hiszen a legtöbb hollywoodi keménylegény már sajnos nem tud olyan sikereket elérni, mint ő. A színész folyamatosan hozza a pörgős, odacsapós alkotásokat, amikben általában ugyanazt a figurát alakítja: a csendes, titokzatos férfit, aki könyörtelenül lecsap a rosszfiúkra, miután azok felbosszantották őt.

Jason Statham megmutatta a családját / Fotó: AFP

Most egy egészen új oldalát láthatjuk Jason Stathamnek, ugyanis a világsztár családapaként tündököl a legújabb képein, amiket a közösségi oldalán osztott meg. Ritka pillanat ez, hiszen az izmos híresség féltve őrzi gyermekeit és a modellként, színésznőként ismert, gyönyörű szerelmét, Rosie Huntington-Whiteley-t is csak ritkán mutatja meg a világnak.

Jason Statham annak idején be se jelentette, hogy megszülettek a gyermekei, lesifotók buktatták le őt és a párját – sőt, még azt sem lehet biztosan tudni, hogy Rosie Huntington-Whiteley már a felesége esetleg, vagy még nem az.

Nagyon félti a magánéletét Jason Statham, ami érthető, éppen ezért olyan különleges a mostani posztja, amiben a családjával kalandozik: célba lövés és íjászat is volt a programok között a két gyermekével.

Itt lehet megtekinteni Jason Statham családját: