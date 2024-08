Tuti nem gondoltad volna: Ez az 5 hollywoodi színész profi sportolóként kezdte

Rengeteg olyan színész van, aki egy profi sportkarriert hagyott a háta mögött, hogy a nagyobb elismerés vagy fizetés miatt Hollywood ajtaján kopogtasson be. Bár vannak olyan sztárok, akiknél egyértelmű, hogy milyen sportot űzhettek életük során - például Arnold Schwarzenegger, aki testépítőként vált ismertté - de a Life.hu összeszedett 5 olyan színészt, akikről biztos kevesen találnák csak ki, hogy milyen sportmúlttal rendelkeznek. Lássuk például, hogy az akciófilmek koronázatlan királya Jason Statham mit sportolt kis gatyában, vagy hogy Keanu Reeves mit keresett a jégen.

Gondoltad volna, hogy a marcona, kikondizott Jason Statham válogatott műugró volt ?/Fotó: NurPhoto via AFP

Jason Statham

Kezdjük is a sort a legmegdöbbentőbb sportkarrierrel. Jason Statham, a marcona izompacsirta, aki szigorúan akciófilmekben teljesít szolgálatot, válogatott műugró volt, mielőtt világhírnévre tett szert. Több mint 12 éven keresztül erősítette a brit válogatottat, sőt az 1990-es Nemzetközösségi Játékokon még képviselte a hazáját is. Erről egy videó is terjed a neten, amelyen még a hajkoronával rendelkező sztár ugrik éppen:

Channing Tatum

Bár több interjújában is elárulta a színész, hogy táncos múlttal rendelkezik, ezért állt neki annyira hibátlanul a Step Up és a Magic Mike filmek szépfiú szerepei. Ám nem az volt az egyetlen sport, amiben kipróbálta magát. Channing Tatum ugyanis két évig a főiskolai futballcsapat oszlopos tagja volt, mielőtt elkapta a ritmust.

Chris Pratt

Chris Pratt rengeteg hollywoodi szuperprodukcióban játszott az elmúlt években, egyre több felkérése van, azonban a bulvárújságok címlapjaira, mégis akkor került, amikor kiderült, hogy Arnold Schwarzenegger egyik lányával Katherine-val alkot egy párt. Most pedig kiderült az is, hogy a filmjeiben néha pocakos, néha kidolgozott izomzatú katonát játszó színész fiatalon állami birkózóversenyek aktív résztvevője volt.

Emma Watson

A Harry Potter filmek sztárja egy kicsit kilóg az itt felsorolt sztárok közül abban a tekintetben, hogy ő nem a színész karrierje előtt, hanem közben is aktívan verseny sportolt. Emma ugyanis gyeplabdásként az egyetemi csapat tehetséges tagja volt, még évekkel az utolsó roxforti kalandja után is.