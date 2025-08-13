RETRO RÁDIÓ

Váratlan fordulat: nem akárhol készül Meghan Markle az idei karácsonyra

Sokakat meglepett Harry herceg felesége!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.13. 20:30
Meghan Markle különkiadás királyi család karácsony Netflix Harry herceg

Meghan Markle büszkén hirdeti Netflix-sorozatát, a „With Love, Meghan”-t, annak ellenére, hogy férjével meglepően sokat buktak a streaming-szolgáltatónál. A pletykákkal ellentétben ugyanis újabb szerződést kötött a Netflix a sussexi párral.

Cáfolta a pletykákat Meghan Markle, így készül a karácsonyra!
Cáfolta a pletykákat Meghan Markle Fotó: AFP

A királyi pár 100 millió dolláros (36 milliárd forint) Netflix-szerződése júliusban lejárt, és bár korábban arról szóltak a hírek, hogy nem hosszabbítanak, néhány napja kiderült, hogy Harry herceg és felesége újabb szerződést írt alá – igaz, közel sem akkora összegért, mint korábban.

Úgy látom, hogy Meghan és Harry számára is győzelemmel jár a Netflix, ez még mindig az egyik legnagyobb szórakoztatóipari szolgáltató, és továbbra is támogatja őket ilyen módon

– fogalmazott Nick Ede, brit márka- és kultúraszakértő.

Meghant a szerényebb összegű szerződés szemmel láthatóan nem keserítette el, boldogan hirdette sorozatának legújabb évadát az Instagram-oldalán, ahol azt írta:

A legjobb pillanatokat fogom megosztani veletek. A With Love, Meghan augusztus 26-án visszatér a Netflixre.

A megjelent előzetesből kiderült, hogy a 44 éves sussexi hercegné ezúttal híres barátait hívta meg a kaliforniai Montecitóban található otthonába. A vendégek között szerepel többek között Chrissy Teigen, 39 éves bikinimodell és a világhírű séf, José Andrés is, utóbbival Meghan a Los Angeles-i tüzek után dolgozott együtt.

Az előzetesben vicces jelenet is látható, melyben Andrés tréfásan kritizálja Meghan férjét. Amikor Meghan megemlíti, hogy Harry nem szereti a homárt, a séf nevetve megkérdezi: És így is hozzámentél?”

Bár az első évad erős kritikákat kapott, a sorozat sok rajongó kedvencévé vált, mert bepillantást nyerhettek a hercegné életébe. Vagyis ahelyett, hogy menesztette volna a Netflix a hercegi párt, egy új, költséghatékony szerződést kötött velük. S hogy mindez mit tartalmaz? A pár egy With Love karácsonyi különkiadással, valamint egy újabb dokumentumfilmmel is készül. Utóbbi a Masaka Kids, A Rhythm Within címet viseli majd és a Masaka-i árvaház köré épül, amely oly' közel áll a hercegi páros szívéhez.

Míg a With Love, Meghan új évada augusztus 26-a premierrel veszi kezdetét a karácsonyi különkiadás és a Masaka-i dokumetumfilm értelemszerűen csak 2025 év végére várható – írja a Newsweek.

 

