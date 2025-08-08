Harry herceg élete munkájának megsemmisülését látja a jelenlegi helyzetben

Harry herceg és a Sentebale jótékonysági szervezet körüli botrány újabb fordulatot vett, miután a herceg nyilvánosan bírálta Dr. Sophie Chandaukát, az alapítvány elnökét. Az ellentét középpontjában a szervezet irányítása és Diána hercegnő emlékének használata áll, amely Harry szerint „a lehető legrosszabb ízlésről” tanúskodik – írja a Daily Mail.

Harry herceg és a Sentebale jótékonysági szervezet körüli botrány újabb fordulatot vett Fotó: AFP

A herceg 19 évig állt a Sentebale élén, amelyet Lesotho és Botswana hátrányos helyzetű gyermekeinek támogatására hozott létre. Egy közeli forrás szerint Harry „élete munkájának megsemmisülését” látja a jelenlegi helyzetben, és úgy érzi, „ellenséges átvétel” történt. A herceg barátai szerint Dr. Chandauka büszkesége és gőgje vezetett idáig.

Dr. Chandauka márciusban „visszaélésről, zaklatásról, szexizmusról és rasszizmusról beszélt a szervezeten belül, ám a brit Charity Commission friss jelentése szerint „nincs bizonyíték rendszerszintű zaklatásra, szexizmusra vagy rasszizmusra”. Ugyanakkor a testület hangsúlyozta, hogy nem vizsgálta egyének ellen irányuló konkrét vádakat.

A jelentés után Dr. Chandauka azt nyilatkozta, hogy tiszteletben tartja a Sentebale eredeti célkitűzéseit, amelyeket Harry és Seeiso herceg anyjuk – Diána hercegnő és Mamohato királyné – emlékére hoztak létre. Erre reagálva egy Harryhez közeli forrás élesen fogalmazott:

Az, hogy Chandauka Diána hercegnő emlékét használta fel saját védelmére, a lehető legrosszabb ízlésre vall

A konfliktus miatt Harry, valamint Seeiso herceg is lemondott pártfogói szerepéről. A leköszönt kuratóriumi tagok szerint a Charity Commission figyelmen kívül hagyta azokat a megkérdőjelezhetetlen bizonyítékokat, amelyek a vezetőség működését és elszámoltathatóságát kritizálták. A szervezet szerint a vádakat a jövőben megfelelőbb fórumokon vizsgálhatják ki.

Ahogy egy Harryhez közel álló forrás fogalmazott: „A legnagyobb vesztesek ebben a történetben a lesothói és botswanai gyerekek.”