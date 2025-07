Beleállt a hercegné a királyi családban: nyíltan kiállt Harry herceg mellett

Újabb fordulat a brit királyi család körüli botrányban: Harry herceg most váratlan helyről kapott támogatást! Belgium hercegnője, Delphine – II. Albert belga király el nem ismert lánya, a napokban egy podcastben nyíltan megvédte a herceget, és együttérzését fejezte ki a brit trónörökös fiával szemben. A „It’s Reigning Men” című podcastben Delphine hercegnő elmondta: már Diána hercegnő tragikus sorsát is figyelemmel kísérte, és megérti, hogy Harry lelki sebeket cipel magával édesanyja korai elvesztése miatt.

Harry annyit szenvedett, gyerekként traumatizálódott, és ez most tör elő belőle. Mindenki csak bántja, de senki sem gondol bele a traumáiba. Ez egyszerűen szörnyű

– mondta a hercegnő.

Harry, aki nemrég vesztette el a brit állami védelemhez való jogát, már korábban is kijelentette, hogy nem érzi magát biztonságban az Egyesült Királyságban felesége, Meghan Markle és két gyermekük társaságában. Delphine szerint ez is Diana halálára vezethető vissza:

Ez nemcsak biztonságról szól, hanem arról is, ami az édesanyjával történt

Delphine maga is küzdelmes utat járt be: csak 18 évesen tudta meg, hogy ő a belga király lánya, és hosszú jogi csatározás után 2020-ban bizonyította be DNS-teszttel származását. Azóta hivatalosan is a királyi család tagja – írja a People.

Mindeközben a brit királyi családban talán megindult a kiengesztelődés. Július 9-én Harry csapata és III. Károly király emberei Londonban találkoztak egy privát klubban, amit sokan az apa-fiú kapcsolat első „olajágaként” értékelnek az évek óta húzódó családi viszályban.

