Szujó Zoltán meglepő mentegetőzése: „A pezsgő volt a gond”

A mai napig emlékszik arra a pillanatra Szujó Zoltán, amikor egy félresikerült pezsgős koccintásnak milliók voltak tanúi. Mindez Erdei Zsolt 2004-ben megszerzett világbajnoki címének kihirdetésekor történt, amelyet Szujó Zoltán jelenthetett be január 17-én.

Szujó Zoltán / Fotó: Bors

„Tisztán emlékszem a dátumra, hiszen az első gyermekem január 13-án született. Így én szinte a szülőszobából indultam Németországba, hogy közvetíthessem a mérkőzést” – idézte fel az eseményt a szakkommentátor, aki dupla örömmámorban úszott, amikor Erdei Zsolt bajnok lett.

„Az élő televízió közvetítést akkor még legalább két millió ember követte nyomon. Amikor Erdei Zsolt megnyerte a világbajnoki címet – nem vagyok rá büszke – de a gratulációnál először sikerült magamnak pezsgőt tölteni. Valahogy annyira önkéntelen reakció volt az egész. Aztán a kollégáim kimentettek és mindenki azt mondta érthető, dupla okom van az ünneplésre, hiszen most született meg a gyerekem. A mai napig nem örülök, hogy ez a pezsgőtöltés így alakult, de már nem volt mit tenni” – idézte fel a Sláger Reggelben ma már mosolyogva a történteket Szujó Zoltán.