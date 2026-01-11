Ennél a két csillagjegynél robban a féltékenység ma
A Halaknak erős megérzései lehetnek, a Nyilas pihenjen. Két csillagjegynél viszont robban a féltékenység.
Hiába a hét egyetlen pihenőnapja a mai vasárnap a szombati munkanap miatt, sok csillagjegynél tapintható lehet a feszültség. Érdemes erre előre felkészülni! Jó, ha tudod: két csillagjegynél ma robban a féltékenység. Íme a részletek!
Napi horoszkóp: 2026. január 11., vasárnap – robban a féltékenység, ez vár ma a Kosra és a Bikára
Kos
Vasárnap rivalizálás, féltékenységi jelenetek főszereplőjévé válhat, vagy akaratán kívül válthat ki valakiből ilyen érzéseket. Fontos tudnia, hogy ez nem az ön hibája, nem kell magára vennie, nincs vele dolga.
Bika
A Skorpió Hold és a Plútó feszültsége miatt féltékenység ütheti fel a fejét. Ennek két hatékony ellenszere van: több közös program és teljes őszinteség mindkét oldalon. Ha erre hajlandók, gyorsan kiderülhet, milyen erős is önök között a kötelék.
Ikrek
Vasárnap minden adott ahhoz, hogy végre felszabadultan töltse a napot. A hangulatának és a közérzetének is jót tenne, ha minél több időt töltene a szabadban. A friss levegő segít kifújni önből a feszültséget.
Rák
Most bölcsebb, ha nem tesz szóvá semmit, és megtartja magának a véleményét. A legapróbb kritikus megjegyzés is olaj lehet a tűzre. Érdemes elfogadnia, hogy most mindenki érzékenyebb hangulatban van.
Oroszlán
Ma a legjobb, amit tehet, hogy otthon marad, és egyszerűen jól érzi magát. Az elmúlt hét után kifejezetten jót tenne önnek a pihenés és a lustálkodás. Most nem vágyik társaságra vagy nyüzsgésre, és ez teljesen rendben van.
Szűz
Vasárnap akkor adódhat probléma, ha belemegy a rivalizálásba vagy versengésbe. Nem érdemes senkit meggyőzni, mert csak felesleges energiát emésztene fel. Ha inkább a saját dolgaira koncentrál, meglepően harmonikus napja lehet.
Mérleg
Egy helyzetben ismét azt tapasztalhatja, hogy ha ön nem lép hátra, és nem törekszik a békés hangnemre, a másik fél sem fogja ezt megtenni. A bolygók ugyanakkor arra is figyelmeztetik, hogy ideje jobban kiállnia önmagáért: nem önnek kell mindig kompromisszumot kötnie.
Skorpió
„A szerencse forgandó” és „amellé áll, aki lehajol érte az utcán”. Ilyen mondások válnak aktuálissá önnek vasárnap. A lényeg most az, hogy érezze magát szerencsésnek, mert ez a hozzáállás segít abban, hogy a dolgok jó irányba forduljanak.
Nyilas
Az elmúlt napokban sok impulzus érte, amelyeket most fel kell dolgoznia. Ez a vasárnap ideális a pihenésre és a lazításra. Nem kell egész nap ágyban maradnia, de minél többet pihen, annál jobban tesz az egészségének.
Bak
Ma különösen sok türelem kell a családjához, de szerencsére tényleg elég higgadt ehhez is. Ennek köszönhetően sikerülhet megegyezésre jutni olyan kérdésekben is, amelyek eddig vitát okoztak.
Vízöntő
Egyszerre lehet nagyon jó napja, miközben egy probléma megoldásához egészen a gyökerekig kell leásnia. Most nem működnek a félmegoldások. Cserébe fontos felismerésekre juthat, különösen önmagával kapcsolatban.
Halak
A Hold és a Plútó feszültsége miatt rendkívül erős megérzései lehetnek, sőt egy meglepő élmény is érheti. Ugyanakkor érdemes odafigyelnie, mert megjelenhet a féltékenység is – akár önben, akár a párjában.
