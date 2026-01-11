Ennél a két csillagjegynél robban a féltékenység ma

Hiába a hét egyetlen pihenőnapja a mai vasárnap a szombati munkanap miatt, sok csillagjegynél tapintható lehet a feszültség. Érdemes erre előre felkészülni! Jó, ha tudod: két csillagjegynél ma robban a féltékenység. Íme a részletek!

Kos

Vasárnap rivalizálás, féltékenységi jelenetek főszereplőjévé válhat, vagy akaratán kívül válthat ki valakiből ilyen érzéseket. Fontos tudnia, hogy ez nem az ön hibája, nem kell magára vennie, nincs vele dolga.

Bika

A Skorpió Hold és a Plútó feszültsége miatt féltékenység ütheti fel a fejét. Ennek két hatékony ellenszere van: több közös program és teljes őszinteség mindkét oldalon. Ha erre hajlandók, gyorsan kiderülhet, milyen erős is önök között a kötelék.

Ikrek

Vasárnap minden adott ahhoz, hogy végre felszabadultan töltse a napot. A hangulatának és a közérzetének is jót tenne, ha minél több időt töltene a szabadban. A friss levegő segít kifújni önből a feszültséget.

Rák

Most bölcsebb, ha nem tesz szóvá semmit, és megtartja magának a véleményét. A legapróbb kritikus megjegyzés is olaj lehet a tűzre. Érdemes elfogadnia, hogy most mindenki érzékenyebb hangulatban van.

Oroszlán

Ma a legjobb, amit tehet, hogy otthon marad, és egyszerűen jól érzi magát. Az elmúlt hét után kifejezetten jót tenne önnek a pihenés és a lustálkodás. Most nem vágyik társaságra vagy nyüzsgésre, és ez teljesen rendben van.

Szűz

Vasárnap akkor adódhat probléma, ha belemegy a rivalizálásba vagy versengésbe. Nem érdemes senkit meggyőzni, mert csak felesleges energiát emésztene fel. Ha inkább a saját dolgaira koncentrál, meglepően harmonikus napja lehet.

Mérleg

Egy helyzetben ismét azt tapasztalhatja, hogy ha ön nem lép hátra, és nem törekszik a békés hangnemre, a másik fél sem fogja ezt megtenni. A bolygók ugyanakkor arra is figyelmeztetik, hogy ideje jobban kiállnia önmagáért: nem önnek kell mindig kompromisszumot kötnie.

Skorpió

„A szerencse forgandó” és „amellé áll, aki lehajol érte az utcán”. Ilyen mondások válnak aktuálissá önnek vasárnap. A lényeg most az, hogy érezze magát szerencsésnek, mert ez a hozzáállás segít abban, hogy a dolgok jó irányba forduljanak.