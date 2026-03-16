Fakanalakkal a kezében esett csapdába Balogh Eleni - Így bánt el vele a szerelme!
Nem hitt a szemének az egykori szépségkirálynő, amikor rájött, mi történik vele. Balogh Eleni gyanútlanul sétált bele a csapdába, a végeredmény pedig mindenkit megnevettetett.
A közösségi médiában tarol az a videó, amin a Balogh Eleni és szerelme, Dávid látható, amint egy ártatlan szórakozásnak induló pillanat váratlan fordulatot vesz. Az egykori szépségkirálynő ugyanis egy alaposan kitervelt tréfa áldozata lett –számolt be róla a Bors.
Sokan aggódtak: Balogh Eleni nadrágja bánta a tréfát
A modell kezébe két fakanalat adtak, hogy eltereljék a figyelmét a valódi akcióról. Balogh Eleni láthatóan bizonytalan volt a mutatvány előtt, a videóban aggódva kérdezte:
De lesz bajom?
Végül a párja egy hirtelen mozdulattal elkapta a lábát, és egyenesen a földön lévő víztócsába húzta. A szépségkirálynő nadrágja ugyan elázott, de a harag elmaradt: a szerelmesek hatalmas nevetésben törtek ki, a követők pedig imádták a cuki, őszinte pillanatot.
