„Barbi baba színre lépett” – Balogh Eleni szépsége elvarázsolta a rajongókat

Balogh Eleni a napokban a vőlegényével együtt elhagyta az országot. A Szerencselány és párja, Soós Dávid labdarúgó Dubajba mentek nyaralni.

Balogh Eleni mesébe illő fotókat mutatott – Fotó: Szabolcs László

Balogh Eleni szépsége elvarázsolta a rajongókat

A gyönyörű helyről a magyar szépségkirálynő már a közösségi oldalán jelentkezett be. A képeken a Szerencselány egy elegáns ruhában látható a parton. Balogh Eleni a szépségével Dubajt is meghódította, na meg persze a rajongókat is, akik nem győzik dicsérni a kinézetét a kommentek között.

Eleni, gyönyörű vagy

– fogalmazott az egyik hozzászóló.

Káprázatos szépség

– lelkendezett egy másik követő.

Barbi baba színre lépett

– jegyezte meg egy harmadik kommentelő.

