„Barbi baba színre lépett” – Balogh Eleni szépsége elvarázsolta a rajongókat
Mesébe illő fotókat mutatott a Szerencselány. Balogh Eleni tényleg elbűvölően néz ki!
Balogh Eleni a napokban a vőlegényével együtt elhagyta az országot. A Szerencselány és párja, Soós Dávid labdarúgó Dubajba mentek nyaralni.
Balogh Eleni szépsége elvarázsolta a rajongókat
A gyönyörű helyről a magyar szépségkirálynő már a közösségi oldalán jelentkezett be. A képeken a Szerencselány egy elegáns ruhában látható a parton. Balogh Eleni a szépségével Dubajt is meghódította, na meg persze a rajongókat is, akik nem győzik dicsérni a kinézetét a kommentek között.
Eleni, gyönyörű vagy
– fogalmazott az egyik hozzászóló.
Káprázatos szépség
– lelkendezett egy másik követő.
Barbi baba színre lépett
– jegyezte meg egy harmadik kommentelő.
A Balogh Eleniről készült káprázatos fotósorozatot ide kattintva tudod megtekinteni.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre