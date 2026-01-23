Leesett a rajongók álla: hófehér ruhában jelentkezett be Balogh Eleni

Balogh Eleni előszeretettel oszt meg szexi tartalmakat a közösségi oldalán. A Szerencselány legutóbb egy tűzpiros bikiniben kápráztatta el a rajongóit.

Balogh Eleni esküvői ruhába bújt, mesésen áll rajta Fotó: TV2 / hot! magazin

Balogh Eleni most egy káprázatos videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amivel lenyűgözte a követőit. A felvételen a Szerencselány egy gyönyörű, hófehér esküvői ruhában látható.

Bélavári Zita Couture 2026-os kampányfotózása

- olvasható a posztjában.

Balogh Eleni szépsége elbűvölte a rajongókat

A hozzászólások között záporoznak a dicsérő kommentek.

„Csoda vagy!!!” - fogalmazott az egyik követő.

„Álomszép, gyönyörű ANGYAL” - lelkendezett egy másik hozzászóló.

„Káprázatos szépség” - írta egy harmadik kommentelő.

