Leesett a rajongók álla: hófehér ruhában jelentkezett be Balogh Eleni

A közösségi oldalán mutatta meg a felvételt a modell. Balogh Eleni szépsége elbűvölte a rajongókat.

Szerző: KL
Létrehozva: 2026.01.23. 14:00
Balogh Eleni előszeretettel oszt meg szexi tartalmakat a közösségi oldalán. A Szerencselány legutóbb egy tűzpiros bikiniben kápráztatta el a rajongóit.

Balogh Eleni, az új szerencselány - a legnagyobb támogatója a párja, Dávid, aki már 5 és fél éve van mellette METROPOL
Balogh Eleni esküvői ruhába bújt, mesésen áll rajta Fotó: TV2 / hot! magazin

Balogh Eleni most egy káprázatos videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amivel lenyűgözte a követőit. A felvételen a Szerencselány egy gyönyörű, hófehér esküvői ruhában látható.

Bélavári Zita Couture 2026-os kampányfotózása

- olvasható a posztjában.

Balogh Eleni szépsége elbűvölte a rajongókat

A hozzászólások között záporoznak a dicsérő kommentek.

„Csoda vagy!!!” - fogalmazott az egyik követő.

„Álomszép, gyönyörű ANGYAL” - lelkendezett egy másik hozzászóló.

„Káprázatos szépség” - írta egy harmadik kommentelő.

A Szerencselányról készült káprázatos videót itt tudod megtekinteni.

 

