Joshi Bharat elárulta indiai esküvője részleteit: Ezt viseli testén a menyasszony 24 óráig

Joshi Bharat és párja, Kiss Virág szerelme idilli. Olyannyira egymásra találtak, hogy a férfi már meg is kérte a szinkronszínésznő kezét. Fogadalmukat a Sixtus-kápolnában tették meg, amiről korábban így mesélt a TV2 Mokka reggeli műsorában Virág: „Gyönyörű volt. Én most voltam ott először. Nagyon sok turista volt, de félre tudtunk vonulni, és meghitten együtt lenni. Amit el akartunk mondani egymásnak, az megtörtént. Anélkül, hogy bármit egyeztettünk volna, ugyanazt fogalmaztuk meg egymásnak.”

Joshi Bharat és párja, Kiss Virág Indiában is terveznek örök hűséget fogadni (Fotó: Szabolcs László)

Joshi Bharat indiai esküvője hagyományokon alapul majd

Joshi lapunknak elmesélte, hogyan is folyik az esküvői készülődés Indiában, és arra is kitért, hogy Virág mit fog viselni a ceremónián.

Ha hagyományos indiai párról beszélünk, akkor úgy kezdődik, hogy a pár elmegy az asztrológushoz, és megnézetik a konkrét dátumot, hogy melyik a legkedvezőbb dátum nekik a házasságkötésre

– kezdte Joshi Bharat, de hozzátette, ők erre nem kerítenek sort, biztosak a szerelmükben, nincs semmi egyéb információra szükségük.

Joshi Bharat azt is elárulta, hogy egy hagyományos indiai esküvőnél a legszűkebb család is negyven-ötven fővel kezdődik, és legalább három napig tart az ünneplés. Egy szokatlan érdekességre is felhívta a figyelmet: régi szokások szerint lóháton érkezett a vőlegény a menyasszonyhoz, de a költségek a menyasszony családját terhelték. Lapunk kíváncsi volt arra, hogy náluk lesz-e valami szenzáció, amire így reagált a műsorvezető:

Nem vagyunk már húsz évesek.. Én hetven múltam, nem akarunk mi nagy lagzit, ez egy egymás felé szóló gesztus.

Joshi Bharat újra megtalálta a szerelmet Kiss Virág mellett (Fotó: MW)

Joshi Bharat jegyese így fog megjelenni indiai esküvőjükön

Joshi elárulta nekünk, hogy párja mit fog viselni az indiai szertartáson: „Virág mindenképpen egy nagyon szép száriban lesz, és ha szeretné, természetesen hennát is festethet magára.” Ehhez kapcsolódóan a hennázási szokásokról is mesélt.

A hennafestés most már sáfrányos vízzel történik, régen kurkumával készítették, és eredetileg a férfi egész testét kenték be, hogy annak aranyló színe legyen. Ma már inkább a nőkön láthatjuk, általában kézfejtől könyékig és gyönyörű mintákat festenek fel magukra, amit utána citrommal kell locsolni, hogy a festék erősebb legyen. A henna akkor köt jól, ha legalább 24 óráig van a testen, így a menyasszonynak úgy kell aludni az esküvőt megelőző nap, hogy az ne peregjen le róla.

Ők lesznek a meghívottak Joshi Bharat indiai esküvőjén

Joshi már korábban kitért arra, hogy nem szeretnének nagy felhajtást, és hogy egyszerű, meghitt szertartást terveznek. A Metropolnak most azt is elárulta, hogy kik lesznek ott a nagy napon.