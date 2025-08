Esküvő 60 felett: Joshi Bharat és Karda Bea bevállalta

Karda Bea 65 évesen adott egy újabb esélyt a házasságnak

Karda Bea 65 évesen ment újra férjhez (Fotó: Bors)

Karda Bea esküvőjén hófehér ruhában mondta ki a boldogító igent párjának, Lacinak, még 2016-ban. A ceremónia utáni bulit, táncot és kirobbanó energiát pedig a fiatalok is megirigyelnék. A rendezvényt a Széchenyi fürdő éttermében tartották.

A lakodalmon számos ismert ember is feltűnt, ki dolgozott, ki pedig vendégként élvezte az összejövetelt. A talpalávalót L.L. Junior szolgáltatta, a ceremóniamester pedig Nádas György volt. Bea barátnői is természetesen hivatalosak voltak az esküvőre. Ungár Anikó és Sütő Enikő hol együtt sírtak, hol együtt nevettek a menyasszonnyal, aki egy társkeresőn ismerte meg a szerelmét.

Joshi Bharat 70 évesen nősül újra

Joshi Bharat és párja nemsokára kimondják az igent (MW archív)

A beszélgetős műsorairól is ismert Joshi Bharat a második esküvőjére készül. Kiss Virág színész, szinkronszínésszel egy rádióműsorban ismerkedett meg tavaly januárban. Találkozásuk lényegében első látásra szerelem volt, s már jó ideje biztosak abban is, hogy összekötik az életüket. A lánykérés már megvolt, s bizonyára az esküvőt is tervezik. Ám előtte, július végén más fontos évfordulót ünnepeltek: az indiai származású műsorvezető 70. születésnapját.

A lánykérés részleteiről Joshi Bharat néhány napja a Borsnak elmondta:

„Virág születésnapjára terveztem a lánykérést. Az édesanyjánál voltunk vendégségben, és mielőtt elővettem volna a gyűrűt, előbb elkértem őt az anyukájától. Miután zöld utat kaptam, akkor jött a nagy pillanat, és begyűrűztük a szerelmünket. Nagy meglepetés nem volt, Virággal mindketten tudtuk, hogy össze akarjuk kötni az életünket, ezért a gyűrűket is együtt választottuk ki. Azért beszélek többes számban, mert a hindu szokások szerint a vőlegény ujjára is gyűrű kerül, vagyis én is kaptam egyet. Elmondhatatlanul boldogok vagyunk és nagyon szerencsések is, hiszen a családjaink is teljes mértékben támogatnak minket” – foglalta össze a műsorvezető.