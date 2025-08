Multivitaminok helyett inkább ezt az 5 ételt fogyaszd

A rohanó hétköznapokban sokan a multivitaminokat tartják a legegyszerűbb megoldásnak – de a szakértők szerint ez nem feltétlenül a leghatékonyabb út az egészségmegőrzéshez.

Multivitaminokat jobb étel formájában fogyasztani, mint kapszulákban

Az amerikai Fox News Digital két orvost kérdezett meg arról, milyen természetes alternatívákkal lehet helyettesíteni a leggyakoribb vitaminkiegészítőket.

A válasz meglepően egyszerű: a megfelelő ételek rendszeres fogyasztása többet ér, mint egy marék kapszula – írja a Fox News.

Íme az 5 legjobban ajánlott, tápanyagban gazdag élelmiszer, amellyel akár teljesen kiválthatod a multivitaminokat:

1. Spenót

Dr. William Li, orvos és kutató szerint a spenót tele van létfontosságú vitaminokkal: A-, C-, B1- (tiamin), B2- (riboflavin), B3- (niacin), B6-, B9- (folsav) és E-vitamint is tartalmaz. „A spenót segíthet a vérnyomás csökkentésében, ami kulcsfontosságú a szív- és érrendszeri betegségek és a sztrók megelőzésében” – mondta Li.

2. Papaya

A trópusi gyümölcs nemcsak ízletes, hanem igazi vitaminbomba is: A-, C-, B5-, B9- és E-vitaminokat is tartalmaz. Li szerint a papaya csökkenti a gyulladást, erősíti az immunrendszert és javítja az emésztést.

3. Lencse

A lencse szintén egy szuperétel a szakértők szerint. Tömve van B-vitaminokkal (B1, B2, B3, B5, B6, B9), és segíthet a koleszterinszint csökkentésében, az anyagcsere javításában és a gyulladások mérséklésében.

Dr. David Kahana kaliforniai gasztroenterológus a lencsét külön kiemelte, de alternatívaként a fekete babot és a csicseriborsót is ajánlotta.

„Ezek kiváló növényi fehérjeforrások, és jót tesznek a bélrendszer egészségének is” – mondta.

4. Bogyós gyümölcsök

Áfonya, málna, eper – bármit választhatsz, mindegyik tele van erős antioxidánsokkal, amelyek védik a szívet és csökkentik a gyulladást.

Kahana szerint a napi egy kis adag bogyós gyümölcs igazi „játékmegfordító” lehet az egészség szempontjából.

5. Zsíros halak

A lazac, szardínia és más zsíros halak kiemelkedő forrásai az ómega-3 zsírsavaknak, amelyek elengedhetetlenek az agy és a szív egészségéhez – hangsúlyozta Kahana.