Magas a vérnyomásod? 4+1 étel, ami segíthet ezen

Nem minden az étel, de kiindulásnak tökéletes.

Szerző: Alexa
Létrehozva: 2025.08.24. 11:00
magas vérnyomás pisztácia étcsokoládé céklalé

A 65 évnél is idősebb amerikaiak közel 70 százaléka magas vérnyomással él. Ez jelentős kockázati tényezője a szívbetegségeknek, ami súlyos esetekben, akár halállal is végződhet. 

magas vérnyomás
Öt étel segít legyőzni a magas vérnyomást Fotó: freepik.com

A magas vérnyomással küzdők számára a rendszeres testmozgás javasolt, az egészséges testsúly fenntartása és a dohányzásról való leszokás. Emellett fontos az egészséges étrend, amihez a szakértők szerint 4+1 étel tökéletesen hozzásegít.

 

1. Céklalé

A cékla gazdag nitrátforrás, amely nitrogén-monoxiddá alakul, ez ellazítja az ereket és hozzásegít a normális vérnyomás fenntartásához. Egy tanulmány szerint napi kétszer kis mennyiség fogyasztása segíthet csökkenteni a vérnyomást. A szájban levő baktériumok keveréke is megváltozik a céklalé fogyasztása után, az ártalmas baktériumok száma csökken, míg a hasznosaké növekszik.

 

2. Diófélék

A diófélék L-arginint tartalmaznak, amely nitrogén-monoxidot termel és támogatja a vérnyomást. A szakértők szerint gyakorlatilag minden dióféle jótékonyhatással van a vérnyomásra, de a mandula és a pisztácia, a kálium, magnézium és a kálcium szentháromságát tartalmazza.

Javítja a vércukorszintet is, egy 2023-as tanulmány szerint napi egy marék dió fogyasztása, hozzájárul a szívbetegségek kockázatának csökkenéséhez.

 

3. Joghurt

Az alacsony cukortartalmú joghurt kiváló kálcium és káliumforrás, mindkettő támogatja a normális vérnyomást. A joghurtban található probiotikumok segítik a bélrendszert a tápanyagok felszívódásában és hasznosításában.

 

4. Kiwi

A kiwi azdag antioxidánsokban, amelyekről úgy tartják csökkentik a vérnyomást. Kutatások szerint az olyan enyhén magas vérnyomásban szenvedők, akik nyolc héten keresztül napi három kiwit ettek, alacsonyabb vérnyomást produkáltak ,mint akik napi egy almát fogyasztottak. Négy nap alatt már a mentális egészséget is javítja.

 

+1 Étcsokoládé

Ez jó hír az édesszájúaknak: egy 2025-ös tanulmány kimutatta, hogy az étcsokoládé segít ellazítani az ereket és javítja a vérkeringést, amely alacsonyabb vérnyomáshoz vezet - írja a Post.

A tanulmányban azok a résztvevők, akik rendszeresen fogyasztottak flavan-3-olt – egy kakaóban található flavonoid típusú anyagot – olyan mértékű vérnyomáscsökkenést tapasztaltak, amely megegyezett néhány gyakran felírt magas vérnyomás elleni gyógyszer hatásával. A flavan-3-olok úgy hatnak, hogy fokozzák a nitrogén-oxid termelést a szervezetben, ami elősegíti az erek könnyebb tágulását és javítja a véráramlást.

 

