Kivételes nap vár erre a csillagjegyre - Tudni szeretnéd, mit tartogatnak számodra a csillagok?

Ma rendkívül kedvező bolygóállások láthatók.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.29. 08:00
horoszkóp csillagjegy napi horoszkóp

Kos

Ez a hétfő kivételes nap, nem „igazi hétfő”, legalábbis ami a hangulatot illeti, mert most kifejezetten lelkes és jókedvű. Úgy érezheti, hogy már a közeljövőben is nagy dolgok várnak önre. Ez valóban így lehet, de ehhez önnek is hozzá kell tennie a magáét. Most tettre kész, de érdemes ügyelnie arra, hogy a lendületéből későbbre is maradjon.

Bika

Nagyon kedvező nap vár önre. Kitalálhat egy új tervet, vagy folytathat egy régit, de biztos lehet benne, hogy a következő napokban jobb irányt vesznek a dolgai. Felfedezhet magában egy olyan tehetséget is, amelyről eddig talán nem is tudta, hogy önben rejlik.

Ikrek

Hétfőn a környezetében lévők jelenthetik a legnagyobb kihívást. Ha ugyanis szeretné elkerülni a vitákat, türelmesen kell bánnia mindenkivel. Ez azonban egyáltalán nem könnyű, mert előfordulhat, hogy mások megpróbálnak önre kényszeríteni valamit, amit nagyon nem szeretne.

Rák

Hétfőn megtalálhatja egy rejtélyes ügy hiányzó elemét, méghozzá olyan helyen vagy módon, ahogyan talán nem is számított rá. Bármilyen különös dolgokat tapasztal, legyen különösen nyitott és fogékony. Könnyen lehet, hogy az intuíciója vezeti el a megoldáshoz.

Oroszlán

Igazán csodás napot ígérnek a bolygók hétfőre. Érdemes ma új célokat megfogalmaznia, újévi fogadalmakat tennie, mert ezzel a megvalósítás felé is óriási lépéseket tesz. Ne hagyja ki ezt a pompás lehetőséget!

Szűz

Hétfőn nagyon jó meglátásai lesznek, és ez kiváló alkalmat ad arra, hogy átgondolja a terveit. Mi az, ami reális az új esztendőben, és mi az, ami kevésbé tűnik annak? A siker egyik titka az, hogy reálisan méri fel a lehetőségeit, és a korlátokat is figyelembe veszi.

Mérleg

Ma rendkívül kedvező bolygóállások láthatók. Legyen ez a nap a változás kezdete. Hosszú távon ugyanis a mai tevékenységek mindegyike sikert hozhat, ezért különösen fontos, hogy jól válassza meg, mivel tölti a napját. Csináljon valami érdekeset, hasznosat, előremutatót!

Skorpió

Hétfőn úgy érezheti, hogy máris készen áll az új évre, és a Hold–Mars trigon hatására valóban sok mindent elérhet. Sok múlik azon, mennyire határozottan képviseli a véleményét és az álláspontját. Nagyon reális érveket tud felsorakoztatni egy későbbi tárgyaláshoz, beszélgetéshez vagy projekthez.

Nyilas

Érdemes megfogalmaznia a vágyait, mert a Hold és a Mars trigonja mindenhez kedvező előjel. Természetesen, ha meg sem próbálja, akkor biztosan nem jut előre. A kompromisszumokról se feledkezzen meg, előfordulhat, hogy csupán ennyi szükséges a sikerhez.

Bak

Spirituális szempontból ez a nap az irányok meghatározásáról szól. Hétfőn ehhez különleges inspirációt kap. Elképzelhető, hogy egy baráti beszélgetés során, vagy valami hallott, olvasott gondolat hatására fogalmazódnak meg önben az új célok és irányok.

Vízöntő

Hétfőn úgy érezheti, hogy bármire képes, és ebben igaza is van: itt az ideje, hogy kitűzze a nagy célokat az új évre. Ha a munkára vagy a karrierjére gondol, ezzel kapcsolatban fontos híreket kaphat, és különösen jó meglátásai lehetnek.

Halak

Hétfőn és az azt követő napokban egészen új energiákat tapasztalhat meg, és minden sikeresen alakulhat, amit most kezd el. Mivel ez az újévi fogadalmak időszaka is, amit most megígér önmagának, azt be is tudja tartani.

 

