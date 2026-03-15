Hogy tehet ilyet egy anya? Agyműtét után nem vitte vissza kontrollra a 6 éves kisfiát, még időben léptek a hatóságok

Elhanyagolta gyermeke orvosi ellátását egy 39 éves háromgyermekes anya. A hatéves fiát korábban agydaganat miatt műtötték, és meglepő oka volt arra, hogy miért nem vitte vissza a kontrollvizsgálatokra.

Elhanyagolta fia orvosi ellátását egy 39 éves háromgyermekes édesanya

Egy édesanya megfosztotta 6 éves fiát az orvosi ellátástól. A Shreveport-i Rendőrség március 9-én kapott bejelentést a Gyermek- és Családvédelmi Szolgálat (Department of Children and Family Services – DCFS) egyik ügyintézőjétől, mi szerint az édesanya elhanyagolja a kisfiát azzal, hogy nem viszi orvoshoz. Az ügyintézőt több egészségügyi intézmény is felkereste az orvosi elhanyagolás gyanúja miatt.

A rendőrség közölte, hogy a 2025 októberében a kisfiú agyi műtéten esett át egy daganat miatt, és utókezelésen kellett volna megjelennie, ugyanis a kisfiúnál mellékvese-elégtelenség alakult ki, amely a műtét lehetséges szövődménye lehet. A kórházi személyzet jelezte, hogy a nő hét alkalommal mulasztotta el gyermeke időpontját, hatot pedig lemondott. A kórházi további próbálkozásokat tett arra, hogy elérjék a 39 éves LaShonda Zenont.

Február 26-án a bíróság engedélyt adott a DCFS számára a gyermek felügyeletének átvételére, majd többször is megpróbálták felvenni a kapcsolatot Zenonnal, sikertelenül. Március 9-én ismét megpróbálták elérni a kisfiút, a nő állítólag nem volt hajlandó ajtót nyitni. A rendőrség bírósági engedéllyel behatolt a házba, ahol az édesanyát letartóztatták. A rendőröknek azt állította, hogy azért nem vitte kisfiát kontrollvizsgálatokra mert nem volt rá ideje.

Zenont több bűncselekménnyel is megvádolták, köztük kábítószer birtoklásával, hatóság elől való meneküléssel és ellenállással, bírósági határozat akadályozásával, illetve három rendbeli veszélyes, ellenőrzött szer birtoklásával kiskorúak jelenlétében.

Zenon három gyermekét – a 14, 11 és 6 éves gyerekeket – a DCFS felügyelete alá helyezték. A Law & Crime beszámolója szerint Zenon jelenleg börtönben van - áll a True Crime News cikkében.