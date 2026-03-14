Zokogott a kórházi személyzet – Haldokló édesanyja ágyánál nősült meg a fiatal férfi

Amikor az orvosok február elején közölték a 81 éves Jean Guthrie-val, hogy már csak napjai vannak hátra, a családja nem az összeomlást választotta, hanem az ünneplést. Jean örökbefogadott fia, a 33 éves Jordan Sylvestre és szerelme, Kelly úgy döntöttek: nem várnak tovább az esküvővel. Bár az eredeti terveik másról szóltak, Valentin-napra egy rögtönzött, de annál szívhez szólóbb ceremóniát szerveztek a St. Paul’s Kórház egyik kórtermébe.

Esküvő és infúzió: Átalakult a kórterem

A rideg kórházi szobát pillanatok alatt varázsolták esküvői helyszínné. Rózsaszín drapériák, művirágok és elegáns feliratok borították el a falakat, hogy Jean egy kicsit elfeledhesse, hol is van valójában. A vőlegény testvére, Jami a TikTokon osztotta meg a készülődést:

A bátyám meg akarta lepni anyát, és előtte akart összeházasodni. Felöltöztettük anyut is, sminket kapott, hogy újra önmaga lehessen ezen a különleges napon

–mesélte a lány.

A menyasszony nemcsak magára gondolt: az idős asszony is díszes ruhát kapott, sőt, még a fátylat is felpróbálhatta egy közös fotó erejéig.

Az utolsó közös taps

Amikor a fiatalokat hivatalosan is férjjé és feleséggé nyilvánították, a halálos beteg édesanya könnyes szemmel, mosolyogva tapsolt a fiának. Volt tortavágás és hagyományos csokordobás is, pont úgy, mintha egy elegáns bálteremben lennének.

A csoda pedig megtörtént: Jean a diagnózis ellenére nemcsak megélte az esküvőt, hanem még hetekig küzdött. Végül március 10-én, békésen hunyt el.

„Ő volt a legerősebb nő”

A család azóta is a történtek hatása alatt áll. Jami a PEOPLE magazinnak elárulta, hogy az anyukájuk ereje tartotta bennük a lelket az utolsó hetekben.

Büszke vagyok a testvéremre, hogy teljesítette ezt a kívánságát. Ez az esküvő gyönyörű volt, az emléket pedig örökre megőrizzük a videóknak köszönhetően. Anya időt és erőt adott nekünk a gyógyuláshoz

–mondta a gyászoló testvér.