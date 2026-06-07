Futólegenda: bravúros eredményt ért el a 82 éves Feri bácsi a fokvárosi világbajnokságon

A 82 éves csongrádi futólegenda, Kis Ferenc néhány nappal ezelőtt, május 24-én a dél-afrikai Fokvárosban (Cape Town) rendezett korcsoportos maraton-világbajnokságon nem mindennapi eredményt ért el. A népes nemzetközi mezőnyben a 7. helyet szerezte meg Feri bácsi.

Feri bácsi igazi futólegenda, akit a fiatalok is imádnak és elismernek (Olvasói fotó)

A vb-részvételt a 2026. áprilisi Boston Maratonon elért zseniális, 4 óra 41 perces futásával (korcsoportos 3. hely) biztosította be, amellyel egyúttal a 2027-es tokiói világbajnokságra is kvalifikált. Mindössze bő egy hónap leforgása alatt két hatalmas nemzetközi versenyen is rajthoz állt (Boston és Fokváros). Arról már nem is beszélve, hogy a 2024-es New York Maratonon 4:36:34-es idővel megdöntötte a 80+ korosztály több mint 17 éves hazai rekordját.

Futólegenda: Feri bácsi sok fiatal példaképe

De ki is ez a mindig vidám, mosolygós, idős ember, akiért a fiatalok is rajonganak? Nos, Kis Ferencnek fiatalon eszébe sem jutott, hogy fusson. Legfeljebb a busz után, ha késésben volt. Persze azért a testmozgás mindig is az élete része volt, hiszen focizott és telente sokat korcsolyázott is. Futni viszont csak 58 évesen kezdett és az első versenyére 59 évesen nevezett be. Néhány napja pedig, 82 évesen már nem az első maratonját futotta Dél-Afrikában.

Nehéz volt ez a verseny? Úgy hallottuk nagyjából 85 százalékos páratartalom nehezítette a futást – kérdeztük.

Valóban, ez volt a legnagyobb probléma. Ha ez nincs, akár második is lehettem volna véleményem szerint

– mondja lapunknak Feri bácsi, aki gyönyörűnek látta ezt az országot.

Négy Fokvárosban élő család nagyon sok segítséget nyújtott nekem, amíg kinttartózkodtam és baráti kapcsolat alakult ki közöttünk! Maga a város gyönyörű és szép természeti adottsággal rendelkezik!

– teszi hozzá Kis Ferenc, aki jövőbeli terveiről is beszélt.

Most két-három hétig a futást szüneteltetem, csak úszás, majd kajakozás! Ezt követően elkezdem a felkészülést a budapesti Wizz Air félmaratonra, ami szeptemberben lesz. Utána pedig nem sokkal irány Amerika, ugyanis október 11-én indulok én is a Chicago Maratonon

– mondja eltökélten Feri bácsi.