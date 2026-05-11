„Nekem a futás olyan, mint az alkoholistának az ital” – ezt a célt tűzte ki a 82 éves Feri bácsi, aki magyar rekorder
Míg a legtöbb nyugdíjas ebben a korban már főleg a tévé előtt ül, a csongrádi Kis Ferenc maratonokat fut, úszik, görkorcsolyázik és műveli otthon a kertet. Ő a 80 plusz kategóriában a magyar rekorder maratoni távon, vagyis 42195 méteren. Most olyan célokat dédelget, ami egy fele ennyi idős embernek is becsületére válna.
Ha valaki megkérdezi a csongrádi Kis Ferencet, hogy hány éves korában kezdett futni, elámul a válasz hallatán. Feri bácsi 59 évesen futott először versenyen, de az első maratoni távját már nyugdíjas korban, 65 évesen futotta le. Kitartás? Szorgalom? Genetika? Talán mind közrejátszik abban, hogy a saját, 80 plusz kategóriában most ő a magyar rekorder a maratoni távnál.
Korábban én soha nem futottam. Persze fiatalon korcsolyáztam, meg fociztam, így a kondival soha nem volt problémám. Persze közben teltek az évek és kicsit elkényelmesedtem. 58 éves voltam, amikor szerettem volna egy 10 kilométeres távot lefutni, de 3 kilométernél kifulladtam
– meséli a Metropolnak Feri bácsi.
Mivel többen mondták neki, hogy jó a mozgása, nem adta fel és hihetetlen szorgalommal és motivációval belevágott az edzésekbe, így 59 éves korában, az első versenyén egy 14 kilométeres távon második lett. Innentől aztán nem volt megállás. Persze manapság is sokat tornázik, súlyzós edzéseket is végez, sőt hetente háromszor úszik is.
Ha jól számolom, a 12. maratonom volt nemrég a bostoni, de a legbüszkébb arra vagyok, hogy 2024-ben a New York maratonon 4 óra 36 perc és 34 másodperces idővel magyar rekordot állítottam fel a saját, 80 plusz kategóriában. Ezzel egy 17 éves rekord dőlt meg
– mondja lapunknak Kis Ferenc.
Feri bácsitól megtudjuk, hogy gépész-technikusként végzett, sőt taxisként és autóvezetői oktatóként is dolgozott. Amikor a családjáról kérdezzük, az életerős, vidám hangja egy picit megváltozik.
Két lányom van és a négy unokámból sajnos már csak három él. 29 évesen elvitte a rák, ő ketrecharcos volt, csupa izom
– érzékenyül el egy pillanatra, majd rögtön hozzáteszi, hogy már egy 10 éves dédunokája is van. Amikor a felesége kerül szóba, csak annyit mond: ő nem díjazza ezt az egészet.
Vajon mi a jó a futásban? Mi visz rá valakit, hogy évi több mint 2 ezer kilométert fusson? Feri bácsi meghökkentő választ ad.
Nekem a futás olyan, mint az alkoholistának az ital. Hiányzik, ha nem csinálom. Nem mondom, hogy mindig élvezem, hiszen olykor sérülések is hátráltatnak és néha nehéz belekezdeni, de utána olyan jó az érzés, hogy azt elmondani nem lehet
– mosolyodik el Feri bácsi, aki további nagyratörő terveket fontolgat.
Feri bácsi magyar rekorder, most a bűvös hatost akarja teljesíteni
Nagyon szeretném teljesíteni a 6-os Majors-t, vagyis a világ hat legnagyobb maratoni futóversenyét. Tokió, London, Berlin, Chicago, Boston és New York City. Nekem az utóbbi kettő már ki van pipálva
– mondja lelkesen Kis Ferenc, aki még nem tudja, hogy anyagilag képes lesz-e erre, hiszen a nyugdíja nem éri el a 150 ezret, szponzorai nincsenek.
Ha te is segíteni szeretnél a 82 éves Feri bácsinak tervei megvalósításában, ITT találsz információt a segítés módjáról.
