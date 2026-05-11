„Nekem a futás olyan, mint az alkoholistának az ital” – ezt a célt tűzte ki a 82 éves Feri bácsi, aki magyar rekorder

Ha valaki megkérdezi a csongrádi Kis Ferencet, hogy hány éves korában kezdett futni, elámul a válasz hallatán. Feri bácsi 59 évesen futott először versenyen, de az első maratoni távját már nyugdíjas korban, 65 évesen futotta le. Kitartás? Szorgalom? Genetika? Talán mind közrejátszik abban, hogy a saját, 80 plusz kategóriában most ő a magyar rekorder a maratoni távnál.

Kis Ferenc a saját korosztályában remek időket fut, a maratoni távnál magyar rekorder / Fotó: Facebook

Korábban én soha nem futottam. Persze fiatalon korcsolyáztam, meg fociztam, így a kondival soha nem volt problémám. Persze közben teltek az évek és kicsit elkényelmesedtem. 58 éves voltam, amikor szerettem volna egy 10 kilométeres távot lefutni, de 3 kilométernél kifulladtam

– meséli a Metropolnak Feri bácsi.

Mivel többen mondták neki, hogy jó a mozgása, nem adta fel és hihetetlen szorgalommal és motivációval belevágott az edzésekbe, így 59 éves korában, az első versenyén egy 14 kilométeres távon második lett. Innentől aztán nem volt megállás. Persze manapság is sokat tornázik, súlyzós edzéseket is végez, sőt hetente háromszor úszik is.

Ha jól számolom, a 12. maratonom volt nemrég a bostoni, de a legbüszkébb arra vagyok, hogy 2024-ben a New York maratonon 4 óra 36 perc és 34 másodperces idővel magyar rekordot állítottam fel a saját, 80 plusz kategóriában. Ezzel egy 17 éves rekord dőlt meg

– mondja lapunknak Kis Ferenc.

A 82 éves Feri bácsi imád futni, ez látszik is a kiváló eredményein / Fotó: Facebook

Feri bácsitól megtudjuk, hogy gépész-technikusként végzett, sőt taxisként és autóvezetői oktatóként is dolgozott. Amikor a családjáról kérdezzük, az életerős, vidám hangja egy picit megváltozik.

Két lányom van és a négy unokámból sajnos már csak három él. 29 évesen elvitte a rák, ő ketrecharcos volt, csupa izom

– érzékenyül el egy pillanatra, majd rögtön hozzáteszi, hogy már egy 10 éves dédunokája is van. Amikor a felesége kerül szóba, csak annyit mond: ő nem díjazza ezt az egészet.

Vajon mi a jó a futásban? Mi visz rá valakit, hogy évi több mint 2 ezer kilométert fusson? Feri bácsi meghökkentő választ ad.

Nekem a futás olyan, mint az alkoholistának az ital. Hiányzik, ha nem csinálom. Nem mondom, hogy mindig élvezem, hiszen olykor sérülések is hátráltatnak és néha nehéz belekezdeni, de utána olyan jó az érzés, hogy azt elmondani nem lehet

– mosolyodik el Feri bácsi, aki további nagyratörő terveket fontolgat.