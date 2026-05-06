„A férfiak fizetnek azért, hogy nézzék, ahogy edzek – ez a legnagyobb bevételem, és csak izzadnom kell”

Louisa Khovanski szerint a fitneszvideói hatalmas bevételi forrássá váltak, a rajongók pedig elképesztő összegeket adnak azért, hogy lássák edzés közben. A 32 éves tartalomgyártó már most is havi hat számjegyű összeget keres online, de azt mondja, az edzőtermi tartalmak az egyik legjövedelmezőbb bevételi forrásává váltak.

Miután megosztott egy videót magáról edzés közben, villámgyorsan terjedni kezdett, és elárasztották az érdeklődők.

A barna bombázó most arról beszélt, hogyan keres pénzt azzal, hogy formában tartja magát. „A férfiak 1000 fontot (több mint 400000 forint - a szerk.) fizetnek csak azért, hogy nézzenek edzés közben – még mindig meglep” – mondta Louisa, akit több mint 5,1 millióan követnek Instagramon a Daily Star szerint.

Azt állítja, egyetlen edzőtermi alkalom alatt többet keres, mint mások egy teljes munkanap alatt egy irodában. „Eleinte csak magam miatt csináltam, de a rajongóim imádták, és innen indult be igazán.”

Elmondása szerint kezdetben egyszerű, hétköznapi edzős videókat töltött fel, anélkül, hogy számított volna a hatalmas reakcióra.

Először csak kis részleteket posztoltam az edzőteremből. Aztán észrevettem, hogy egyre többet kérnek, üzeneteket írnak, pénzt küldenek. Akkor jöttem rá, hogy ebből sokkal nagyobb dolog lehet.

A videó után a kommentelők is megrohamozták a bejegyzést. Volt, aki „tökéletesnek” nevezte, mások rajongásukat fejezték ki, egyesek pedig azt emelték ki, hogy még hírességek is fizettek már azért, hogy vele tölthessenek időt. A hatalmas figyelem ellenére Louisa szerint az egész helyzet néha még mindig szürreális. Úgy látja, ez jól mutatja a modern online tartalomgyártás világát: „Sokan őrültségnek tartják, de ma már ilyen világban élünk. Ha az emberek szeretik nézni, és támogatni akarnak, én nem panaszkodom.”

Hangsúlyozta, hogy számára a sport jóval többet jelent puszta pénzkeresetnél.

Az edzés földön tart. Nem csak a külsőről szól, hanem arról is, hogyan érzem magam mentálisan. A pénz fantasztikus, de akkor is ezt csinálnám.

A Kanadában élő modell szerint sokakat meglep, amikor látják, hogy valóban keményen edz, mert sokan azt gondolják, az élete csak csillogásból és fotózásokból áll. „Nem erre számítanak tőlem. De szeretek fejlődni, feszegetni a határaimat. Ez is én vagyok – egy oldal, amit most kezdenek megismerni.”