Eladó a kolbászcsempe és a kézzel gyártott hógolyó – ezek az internet legőrültebb hirdetései

Az apróhirdetések világa első ránézésre egyszerűnek tűnik: valaki elad valamit, valaki más megveszi. A háttérben azonban komoly pszichológia és marketing dolgozik. Szakértők szerint a jó cím, a figyelemfelkeltő fotó, a rövid, de ütős leírás és a megfelelő ár szinte garantálja a sikert. Csakhogy van egy másik kategória is, amely minden szabályt felrúg és mégis működik.

Az apróhirdetéseket a legtöbb fórumon nem ellenőrzi senki, így nincs szűrő

Ezek azok a hirdetések, amelyek nem azért lesznek népszerűek, mert profin vannak megírva, hanem mert annyira bizarrak, viccesek vagy értelmezhetetlenek, hogy az ember egyszerűen nem tud nem rákattintani.

Ilyen például a „Mobil fürdőkád”, amely elsőre viccnek tűnik, de teljesen valós: egy utánfutóra szerelt, guruló fürdőkád várja új tulajdonosát 75 ezer forintért. Hogy pontosan mire használható, azt talán még maga az eladó sem tudná teljes bizonyossággal megmagyarázni.

Tulajdonosa bármikor lemoshatja magáról az út porát

A „Forrasztó pápák” szintén az internet aranytartalékai közé tartoznak. A hirdetésben természetesen forrasztópákákról van szó, de az elírásnak köszönhetően a kommentelők már fél Vatikánt elképzeltek a Marketplace-en.

A pákák, jócskán elírva

Az egyik abszolút kedvenc az „Eladó fali csempe”, amelyről a fotó alapján gyorsan kiderül: szó sincs burkolatról, viszont annál szebb házi kolbászról igen. Hogy a cím elírás vagy tudatos figyelemfelkeltés volt-e, örök rejtély marad.

A kivételes kolbászcsempe

A nosztalgia szerelmeseinek ott a 70 éves meggybefőtt, amelyet a tulajdonos szinte műtárgyként kínál eladásra. Az üvegben pihenő befőtt inkább tűnik történelmi relikviának, mint desszertnek, de az biztos, hogy kevés ember kamrájában lapul hasonló.

A nagyi aszalódott gyümölcsei

A furcsa tárgyak kategóriájában erős versenyző a McDonald’s rendelő tábla is, amelynek leírása még tovább fokozza a misztikumot:

Ha nem kérdezed honnan van, el tudom adni neked.

Ennél erősebb marketingfogást nehéz lenne kitalálni.

De kinek van szüksége a táblákra:?

Nem maradhat ki a „Rubik kocka matrica nélkül” sem, amely gyakorlatilag egy fekete kocka,valahol a logikai játék és a kortárs művészet határmezsgyéjén.

Egy kocka, ami mindig ki van rakva

A kreatív vonalat képviseli a csirkecsontból készült karkötő és nyaklánc, amely egyszerre bizarr, kézműves és egészen biztosan felejthetetlen ajándékötlet.