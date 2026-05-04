Eladó a kolbászcsempe és a kézzel gyártott hógolyó – ezek az internet legőrültebb hirdetései
Van, aki csak eladni akart, de véletlenül legenda lett: az online apróhirdetések között olyan kincsekre lehet bukkanni, amelyekre nem a termék miatt kattintanak az emberek, hanem mert egyszerűen lehetetlen elhinni, hogy ez tényleg létezik. Apróhirdetéseket gyűjtöttünk össze, amelyek mellett nem lehet szó nélkül elmenni.
Az apróhirdetések világa első ránézésre egyszerűnek tűnik: valaki elad valamit, valaki más megveszi. A háttérben azonban komoly pszichológia és marketing dolgozik. Szakértők szerint a jó cím, a figyelemfelkeltő fotó, a rövid, de ütős leírás és a megfelelő ár szinte garantálja a sikert. Csakhogy van egy másik kategória is, amely minden szabályt felrúg és mégis működik.
Ezek azok a hirdetések, amelyek nem azért lesznek népszerűek, mert profin vannak megírva, hanem mert annyira bizarrak, viccesek vagy értelmezhetetlenek, hogy az ember egyszerűen nem tud nem rákattintani.
Ilyen például a „Mobil fürdőkád”, amely elsőre viccnek tűnik, de teljesen valós: egy utánfutóra szerelt, guruló fürdőkád várja új tulajdonosát 75 ezer forintért. Hogy pontosan mire használható, azt talán még maga az eladó sem tudná teljes bizonyossággal megmagyarázni.
A „Forrasztó pápák” szintén az internet aranytartalékai közé tartoznak. A hirdetésben természetesen forrasztópákákról van szó, de az elírásnak köszönhetően a kommentelők már fél Vatikánt elképzeltek a Marketplace-en.
Az egyik abszolút kedvenc az „Eladó fali csempe”, amelyről a fotó alapján gyorsan kiderül: szó sincs burkolatról, viszont annál szebb házi kolbászról igen. Hogy a cím elírás vagy tudatos figyelemfelkeltés volt-e, örök rejtély marad.
A nosztalgia szerelmeseinek ott a 70 éves meggybefőtt, amelyet a tulajdonos szinte műtárgyként kínál eladásra. Az üvegben pihenő befőtt inkább tűnik történelmi relikviának, mint desszertnek, de az biztos, hogy kevés ember kamrájában lapul hasonló.
A furcsa tárgyak kategóriájában erős versenyző a McDonald’s rendelő tábla is, amelynek leírása még tovább fokozza a misztikumot:
Ha nem kérdezed honnan van, el tudom adni neked.
Ennél erősebb marketingfogást nehéz lenne kitalálni.
Nem maradhat ki a „Rubik kocka matrica nélkül” sem, amely gyakorlatilag egy fekete kocka,valahol a logikai játék és a kortárs művészet határmezsgyéjén.
A kreatív vonalat képviseli a csirkecsontból készült karkötő és nyaklánc, amely egyszerre bizarr, kézműves és egészen biztosan felejthetetlen ajándékötlet.
Ugyanebbe a ligába tartoznak a dekorációs fadarabok is, amelyeket az eladó azzal ajánl: „bármire, ki mit lát bennük”.
És végül ott vannak a kézzel készített hógolyók, amelyek talán minden idők egyik legerősebb magyar apróhirdetését adják. A szöveg szerint:
Neked nem kell a hóba nyúlnod, hogy meggyúrd, ha csak hócsatáznál!
Ez az a pillanat, amikor az ember rájön: a zsenialitás és az őrület között néha tényleg hajszálvékony a határ.
Nem véletlen, hogy sokan már külön szórakozásként böngészik az apróhirdetési oldalakat, kizárólag azért, hogy ilyen gyöngyszemeket találjanak. Külön Facebook-csoportok, fórumok és mémoldalak épültek arra, hogy ezeket a bakikat és abszurd ajánlatokat összegyűjtsék.
