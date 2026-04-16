Fényjelzéseket adott le a soproni kutya – így mentette meg gazdája életét
Nem akármilyen jelenet játszódott le szerda este Sopronban, egy bajbajutott férfi életét ugyanis saját kutyája mentette meg, ráadásul az autóból, úgy, hogy fényjelzéseket adott le. De tényleg képes ilyenre egy mentőkutya? Ennek jártunk utána.
Mogyorósi Xénia és Kocsis Péter r. őrmester épp Sopronban, a Juharfa utcában járőröztek, amikor valami szemet szúrt nekik. Egy parkoló kocsi a távolsági fényszórójával szabályos ütemben villogott, ezért a két járőr úgy döntött, megnézik mi történik az autóban. Döbbenetükre senki nem ült az autóban, csupán egy mentőkutya, ami valahogy megoldotta, hogy a fényszóró karjával ismétlődő jelzéseket adjon le.
Életet mentett a találékony mentőkutya
Az autóhoz közel érve a két rendőr egy újabb döbbenetes felfedezést tett: a kocsi mögött az aszfalton feküdt egy férfi, aki egy EpiPen injekciót tartott a kezében, de azt már nem tudta beadni magának, elgyengülve próbált pár szót motyogni.
Kiderült, hogy a férfit megcsípte egy darázs, a csípés következtében pedig allergiás reakció lépett fel, ezért lett volna szükség az EpiPenre.
Az őrmesterek azonnal akcióba lendültek, beadták a férfinek az ellenszert, illetve mentőt hívtak hozzá.
A helyi férfi büszke volt négylábú társára, amiért az autó lámpájával jelzéseket adott és köszönetét fejezte ki a rendőröknek, hogy tétovázás nélkül a segítségére siettek
— írja a Police.hu.
Nyakas Gábor, több évtizedes múlttal rendelkező kutyakiképző azt mondta lapunknak, nem tartja kizártnak, hogy a bajbajutott férfi kutyája ki volt képezve arra, ahogy fényjelzéssel jelezze a bajt, de az is lehet, hogy egy szerencsés véletlen miatt alakult így. Elképzelhető ugyanis, hogy a mentőkutya elkezdett ütemesen ugrálni a műszerfalon, lenyomva ezáltal a fényszóró kart. Akárhogy is, a kutyára gazdája joggal lehet büszke, nélküle ugyanis talán már túl későn érkezett volna a segítség.
"A kutya jelenléte önmagában nagyon sokat segít"
Hogy a férfinak milyen okból volt segítőkutyája, azt egyelőre nem lehet tudni. A legtöbb esetben a látássérült emberek szoktak vakvezető kutyával rendelkezni, de vannak olyan ebek is, amik egy epilepsziás-, vagy pánikrohamot tudnak előrejelezni.
A rohamjelző kutyák jellemzően az epilepsziás rohamot jelzik előre, így a gazda fel tud készülni a rohamra. De abban is segíthetnek, hogy ha a gazda elfekszik, akkor a kutya ráfekszik, hogy a gazdája nehogy megsérüljön, beüsse magát valahova. Illetve azt is tudjuk ma már, hogy maga a kutya jelenléte önmagában nagyon sokat segít, mert nincs ilyenkor egyedül a gazda
— magyarázza a kutyakiképző.
Alapvetően magától az egyedtől függ, hogy melyik alkalmas segítő kutyának, de vannak fajták, amik jellemzőbben végeznek ilyen jellegű munkát, mert a genetikájuk, illetve a fizikumuk alkalmasabb erre. Ilyenek például a labradorok, a retrieverek, a border collie, a német juhász, de sokszor a keverék kutyák közül is kerülnek ki segítők.
Nekünk az érdekes az, amikor egy ilyen kutyát elkezdtünk tanítani, hogy megfelel-e az adott munkának. Tehát a veleszületett idegrendszere és fizikuma képessé teszi-e arra, hogy egy ilyen munkát elvégezzen, és hogy képes is legyen hosszútávon ezt a teljesítményt produkálni
— tette hozzá a szakember.
