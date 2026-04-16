Fényjelzéseket adott le a soproni kutya – így mentette meg gazdája életét

Mogyorósi Xénia és Kocsis Péter r. őrmester épp Sopronban, a Juharfa utcában járőröztek, amikor valami szemet szúrt nekik. Egy parkoló kocsi a távolsági fényszórójával szabályos ütemben villogott, ezért a két járőr úgy döntött, megnézik mi történik az autóban. Döbbenetükre senki nem ült az autóban, csupán egy mentőkutya, ami valahogy megoldotta, hogy a fényszóró karjával ismétlődő jelzéseket adjon le.

Fényjelzéseket adott le a mentőkutya, így mentette meg gazdája életét

Fotó: police.hu (illusztráció)

Életet mentett a találékony mentőkutya

Az autóhoz közel érve a két rendőr egy újabb döbbenetes felfedezést tett: a kocsi mögött az aszfalton feküdt egy férfi, aki egy EpiPen injekciót tartott a kezében, de azt már nem tudta beadni magának, elgyengülve próbált pár szót motyogni.

Kiderült, hogy a férfit megcsípte egy darázs, a csípés következtében pedig allergiás reakció lépett fel, ezért lett volna szükség az EpiPenre.

Az őrmesterek azonnal akcióba lendültek, beadták a férfinek az ellenszert, illetve mentőt hívtak hozzá.

A helyi férfi büszke volt négylábú társára, amiért az autó lámpájával jelzéseket adott és köszönetét fejezte ki a rendőröknek, hogy tétovázás nélkül a segítségére siettek

— írja a Police.hu.

Nyakas Gábor, több évtizedes múlttal rendelkező kutyakiképző azt mondta lapunknak, nem tartja kizártnak, hogy a bajbajutott férfi kutyája ki volt képezve arra, ahogy fényjelzéssel jelezze a bajt, de az is lehet, hogy egy szerencsés véletlen miatt alakult így. Elképzelhető ugyanis, hogy a mentőkutya elkezdett ütemesen ugrálni a műszerfalon, lenyomva ezáltal a fényszóró kart. Akárhogy is, a kutyára gazdája joggal lehet büszke, nélküle ugyanis talán már túl későn érkezett volna a segítség.

"A kutya jelenléte önmagában nagyon sokat segít"

Hogy a férfinak milyen okból volt segítőkutyája, azt egyelőre nem lehet tudni. A legtöbb esetben a látássérült emberek szoktak vakvezető kutyával rendelkezni, de vannak olyan ebek is, amik egy epilepsziás-, vagy pánikrohamot tudnak előrejelezni.

A rohamjelző kutyák jellemzően az epilepsziás rohamot jelzik előre, így a gazda fel tud készülni a rohamra. De abban is segíthetnek, hogy ha a gazda elfekszik, akkor a kutya ráfekszik, hogy a gazdája nehogy megsérüljön, beüsse magát valahova. Illetve azt is tudjuk ma már, hogy maga a kutya jelenléte önmagában nagyon sokat segít, mert nincs ilyenkor egyedül a gazda

— magyarázza a kutyakiképző.