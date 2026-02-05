„A mi kettőnk története közel 10 éve kezdődött” – nyugdíjba megy Attila hős vakvezető kutyája

Samu Attila a munkahelyén kapott sztrókot, majd szinte teljesen megvakult. Aysa, a vakvezető kutya ebben a küzdelemben vált Attila nélkülözhetetlen társává. Kettejük története kalandos volt, mindenhova együtt mentek, volt, hogy a bíróságon is kikötöttek. Most azonban egy szívszorító fejezet következik kettejük történetében: Aysa nyugdíjba vonul, és végre a megérdemelt pihenésé lesz a főszerep. De vajon milyen, amikor egy vakvezető kutya nyugdíjba megy?

Nyugdíjba vonul Aysa, a szeretett vakvezető kutya Fotó: Metropol

„Nagy kalandokat éltünk át, ezért én örökké hálás vagyok” – Aysa, a vakvezető kutya nyugdíjba vonul

Aysa, a vakvezető kutya éveken át Attila szeme, biztonsága és – ahogy ő mondja – a családja volt. „Őszintén fáj a szívem, amikor látom, hogy elfáradt, sajnos főleg fejben, pihenésre van szüksége” – mondja Attila csendesen, miközben Aysa nyugodtan fekszik mellette.

A mi kettőnk története közel 10 éve kezdődött. Beadtam a kérelmet a Vakok és Gyengénlátóknak egy vakvezető kutya ügyében, rögtön ki is jöttek állapotfelmérésre. Aysa volt a negyedik, akit megnéztünk, és azonnal tudtam, ő lesz az. Szerelem volt első látásra

– meséli Attila a kezdetekről.

Egy vakvezető kutya kiképzése rendkívül hosszú és költséges folyamat: nagyjából ötmillió forintba kerül, és már a születésük pillanatától kezdve tudatos nevelésben részesülnek. Kölyöknevelőkhöz kerülnek, szocializálják őket, megtanulják, hogyan kell közlekedni, bankba menni, tömegközlekedési eszközön viselkedni – mindent, ami ahhoz kell, hogy gazdájukat biztonságban eljuttassák A-ból B-be.

Sajnos sokan azt hiszik, hogy Aysa egy simogatni való kutya – pedig ő ennél sokkal több. Nem azért van ott, mert cuki, hanem azért, hogy ne történjen baleset: hogy biztonságban legyek, és eljussak A-ból B-be. Ennek ellenére gyakran előfordul, hogy idegenek odalépnek hozzám. „Nem szabad megsimogatni, ugye? Na de én azért megsimogatom” . Ez azonban nem kedvesség, hanem zavaró tud lenni számomra a közlekedésben

– meséli Attila őszintén a tapasztalatait.

Attila és Aysa története kalandos és emberpróbáló volt: mindenhova együtt mentek, utcákon, hivatalokon, tömegközlekedési eszközökön át. Volt, hogy egészen a bíróságig vezetett az útjuk, amikor ki kellett állniuk a jogaikért. Aysa minden helyzetben ott volt – figyelmesen, fegyelmezetten, rendíthetetlenül.