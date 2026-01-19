Tilla és Dubi: „Együtt sétálunk az erdőben”

Tilla korábban el sem tudta volna képzelni, hogy lesz annyi ideje, amit meg tud majd osztani a család négylábú kedvencével. Egy napon a felesége ugyanis azzal állt elő, férjének jót tenne egy kutya. Dubi így került hozzájuk. Tilla kutyája rajong a család valamennyi tagjáért, de a műsorvezető a favorit nála.

Tilla és kutyája elválaszthatatlan társak (Fotó: hot magazin!/ Archív)

Tilla: „A kutya nálunk is családtag”

Tilla kutyája Dubi, sok változást hozott a tévés életébe. „Hat évvel ezelőtt került hozzánk. A labradoodle nagyon okos fajta, és lakásban is jól tartható, mivel nem hullik a szőre. Sőt, aki allergiás a kutyaszőrre, de nem szeretne lemondani a kutyatartásról, annak is előszeretettel ajánlják ezt a fajtát.” - mesélte a hot! magazinnak a műsorvezető.

„Nagyon barátságos szuka. A kutya nálunk is családtag, és ő is rajong mindenkiért, de tény, hogy én vagyok számára a legfontosabb, és aki a legtöbbet van vele. Két hónapos korában került hozzánk, és kölyökként sem volt rossz kutyus, mindig hihetetlenül nyugodt és kiegyensúlyozott volt.”

Dubi számára nincs tiltott zóna a lakásban (Fotó: hot magazin!/ Archív)

„Bevallom, meglepődtem, amikor egy alkalommal a feleségem azzal állt elő, hogy jó lenne nekem egy kutya. Akkor még nem igazán tudtam, hogyan lesz majd időm rá, hiszen szinte az egész napom be van osztva, folyamatosan rohanok valahová. Ma viszont már el sem tudnám képzelni, hogy Dubi ne tartozzon a családhoz.”

A műsorvezető és társa sokat sétálnak az erdőben (Fotó: hot magazin!/ Archív)

„A család kedvence szeret sokat aludni, de akkor is nagyon boldog, ha együtt sétálhatunk az erdőben. Nekem ez azért is nagyon jó, mert ilyenkor kapcsolódom ki a leginkább, mivel séta közben podcasteket hallgatok vagy egyszerűen csak elmerengek a napi történéseken vagy az élet dolgain.”

A labrador poodle keverék mára igen népszerű fajta lett (Fotó: hot magazin!/ Archív)

„Dubi a teljes házat birtokba veheti, és ha kedve van, a hálószobában lévő ágyban is aludhat velünk, de ez nem gyakori. Soha nem tolakodik, és ha megunta az ágyban való heverészést, inkább mellém telepszik le.”