„Elröppent 28 év!” - feleségével közös régi fotóval ünnepel Till Attila

Till Attila és felesége nagy napot ünnepelnek - immáron 28 éve kötötték össze az életüket, és a jeles alkalomból a sztárgratulációk sem hiányozhatnak.

Till Attila és felesége már 28 éve élnek boldog házasságban, és a műsorvezető szerelme azóta se hagyott alább Fotó: mw archív

Till Attila és felesége 28 éve boldog házasok

A Sztárban Sztár All Stars műsorvezetője és kedvese 28 éve házasok, melyet az Instagramon is örömmel osztott meg.

Hopp, hogy elröppent 28 év! És pont szombat volt akkor is október 18-a! Annyira, de annyira szeretlek

- írta Till Attila a posztban, ahol egy az esküvőjükön készült fotóval emlékezett meg a házassági évfordulóról.

Természetesen a gratulációk sem maradhattak el, akik között a munkatársak is örömüket fejezték ki az évforduló alkalmával. Köztük, Lékai-Kiss Ramóna és Ördög Nóra is. Természetesen Liptai Claudia is gratulált nekik, azt írta; „Csodálatos emberek! Legyetek örökké boldogok!”, de Csonka András is üzent: