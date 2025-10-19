„Elröppent 28 év!” - feleségével közös régi fotóval ünnepel Till Attila
Az évek gyorsan telnek, sokszor észre se vesszük mennyire gyorsan. Till Attila is így érzi, aki a minap ünnepelte 28. házassági évfordulóját feleségével.
Till Attila és felesége nagy napot ünnepelnek - immáron 28 éve kötötték össze az életüket, és a jeles alkalomból a sztárgratulációk sem hiányozhatnak.
Till Attila és felesége 28 éve boldog házasok
A Sztárban Sztár All Stars műsorvezetője és kedvese 28 éve házasok, melyet az Instagramon is örömmel osztott meg.
Hopp, hogy elröppent 28 év! És pont szombat volt akkor is október 18-a! Annyira, de annyira szeretlek
- írta Till Attila a posztban, ahol egy az esküvőjükön készült fotóval emlékezett meg a házassági évfordulóról.
Természetesen a gratulációk sem maradhattak el, akik között a munkatársak is örömüket fejezték ki az évforduló alkalmával. Köztük, Lékai-Kiss Ramóna és Ördög Nóra is. Természetesen Liptai Claudia is gratulált nekik, azt írta; „Csodálatos emberek! Legyetek örökké boldogok!”, de Csonka András is üzent:
Az esküvő, ami mindannyiunkat boldoggá tesz 28 éve…
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre