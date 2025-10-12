RETRO RÁDIÓ

Gyönyörű hölgy, Liptai Claudia lánya is felbukkant a Sztárban Sztár All Stars-ban

Úgy látszik, Panka is élvezi a tévés világot. Liptai Claudia és lánya fantasztikusan festenek!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.12. 20:07
Sztárban Sztár All Stars Panka Liptai Claudia

Ismét fantasztikus énekesek mérettetik meg magukat a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában. Látványban persze nincs hiány, igaz ez a produkciókra és a zsűritagokra is. Liptai Claudia ma evőeszközökkel díszített ruhában fogalmazza meg észrevételeit, viccesen meg is jegyezte, hogy ma is lesz, akinek ez lesz az utolsó vacsorája - utalva a mai kiesőre. Nála pedig már csak a lánya feltűnőbb jelenség!

Liptai Claudia lánya, Panka is feltűnt a Sztárban Sztár műsorában
Liptai Claudia lánya, Panka is feltűnt a Sztárban Sztár műsorában 
 Fotó: Szabolcs László

Liptai Claudia a lányával fotózkodott a Sztárban Sztár All Stars-ban

Panka anyukájánál egyszerűbb ruhában jelent meg a stúdióban, persze ma azért nem is ő lesz a főszerepben. A műsorban azonban örömmel sietett édesanyja segítségére, amikor megviccelte őt az extravagáns  szerelése. A fotókon az is jól látszik, hogy Pankából milyen gyönyörű nő cseperedett!

293A4740
Liptai Claudia lánya nem jött zavarba / Fotó: Szabolcs László 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu