Gyönyörű hölgy, Liptai Claudia lánya is felbukkant a Sztárban Sztár All Stars-ban

Ismét fantasztikus énekesek mérettetik meg magukat a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában. Látványban persze nincs hiány, igaz ez a produkciókra és a zsűritagokra is. Liptai Claudia ma evőeszközökkel díszített ruhában fogalmazza meg észrevételeit, viccesen meg is jegyezte, hogy ma is lesz, akinek ez lesz az utolsó vacsorája - utalva a mai kiesőre. Nála pedig már csak a lánya feltűnőbb jelenség!

Liptai Claudia lánya, Panka is feltűnt a Sztárban Sztár műsorában

Fotó: Szabolcs László

Liptai Claudia a lányával fotózkodott a Sztárban Sztár All Stars-ban

Panka anyukájánál egyszerűbb ruhában jelent meg a stúdióban, persze ma azért nem is ő lesz a főszerepben. A műsorban azonban örömmel sietett édesanyja segítségére, amikor megviccelte őt az extravagáns szerelése. A fotókon az is jól látszik, hogy Pankából milyen gyönyörű nő cseperedett!