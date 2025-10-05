A zsűri is elképedt, íme a Sztárban Sztár All Stars legizgalmasabb pillanatai

Az 5. élő show sem telt eseménytelenül! A Sztárban Sztár All Stars ismét bizonyította, hogy kiérdemelte az ország házibulija megnevezést!
Vasárnap este sok feszültség közepette lezajlott a Sztárban Sztár All Stars ötödik élő show-ja. A TV2 stúdiójában volt féktelen öröm, szívsajdító búcsú, a remény és siker minden pillanata csak úgy izzott a képernyőn. Ahogy azonban lenni szokott, a zsűri ezúttal is volt, hogy kénytelen volt kemény kritikát megfogalmazni, míg máskor még őket is meglepte egy-egy tehetséges énekes átalakulása.
Az érzelmek teljes skáláját felvonultatták a versenyzők műsorban. Nemcsak az énekesek, de a zsűri is okozott pár döbbenetes pillanatot, amiről itt olvashatsz. Ha lemaradtál, vagy felelevenítenéd az est sztárprodukcióit, nézd meg galériánkat!
