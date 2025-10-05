RETRO RÁDIÓ

A zsűri is elképedt, íme a Sztárban Sztár All Stars legizgalmasabb pillanatai

Az 5. élő show sem telt eseménytelenül! A Sztárban Sztár All Stars ismét bizonyította, hogy kiérdemelte az ország házibulija megnevezést!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.05.
Módosítva: 2025.10.05.
Sztárban Sztár All Stars TV2 sztárban sztár

Vasárnap este sok feszültség közepette lezajlott a Sztárban Sztár All Stars ötödik élő show-ja.  A TV2 stúdiójában volt féktelen öröm, szívsajdító búcsú, a remény és siker minden pillanata csak úgy izzott a képernyőn. Ahogy azonban lenni szokott, a zsűri ezúttal is volt, hogy kénytelen volt kemény kritikát megfogalmazni, míg máskor még őket is meglepte egy-egy tehetséges énekes átalakulása.

Tele volt izgalmas pillanatokkal a Sztárban Sztár All Stars
Vavra Bence hatalmasat alakított a Sztárban Sztár All Stars műsorban / Fotó: Máté Krisztián

A Sztárban Sztár All Stars ötödik adása

Az érzelmek teljes skáláját felvonultatták a versenyzők műsorban. Nemcsak az énekesek, de a zsűri is okozott pár döbbenetes pillanatot, amiről itt olvashatsz. Ha lemaradtál, vagy felelevenítenéd az est sztárprodukcióit, nézd meg galériánkat!

Éld át velünk újra a Sztárban Sztár All Stars 5. élő show-ját

fotótegnap, 23:06

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu