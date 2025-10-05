Sztárban Sztár All Stars: számára ennyi volt, tőle kellett búcsúznunk ezen a héten

Ahogy az lenni szokott, ezúttal sem juthatott tovább mindenki. Mutatjuk a Sztárban Sztár All Stars e heti kiesőjét!
Örömkönnyekben és meghatottságban sem volt hiány vasárnap este a Sztárban Sztár All Stars élő showjában. Bár a versenyzők megint magasra tették a lécet a TV2 stúdiójában, sajnos a zsűri és a nézők nem kerülhették el a választás pillanatát.
Minden produkció végén a zsűri kifejtette a véleményét és pontozott is, de a végső döntést a nézőknek kellett meghozni. Az összesítés alapján két versenyző veszélyzónába került: a nézőknek Vásáry André és Janicsák Veca között kellett választaniuk az utolsó szavazókörben.
Nem volt könnyű a döntés, de végül a nézők szavazatai alapján Janicsák Veca számára a verseny véget ért!
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.