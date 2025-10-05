Sztárban Sztár All Stars: számára ennyi volt, tőle kellett búcsúznunk ezen a héten

Örömkönnyekben és meghatottságban sem volt hiány vasárnap este a Sztárban Sztár All Stars élő showjában. Bár a versenyzők megint magasra tették a lécet a TV2 stúdiójában, sajnos a zsűri és a nézők nem kerülhették el a választás pillanatát.

Nehéz döntés született a Sztárban Sztár All Stars műsorában / Fotó: Máté Krisztián

Minden produkció végén a zsűri kifejtette a véleményét és pontozott is, de a végső döntést a nézőknek kellett meghozni. Az összesítés alapján két versenyző veszélyzónába került: a nézőknek Vásáry André és Janicsák Veca között kellett választaniuk az utolsó szavazókörben.

Íme a Sztárban Sztár All Stars kiesője

Nem volt könnyű a döntés, de végül a nézők szavazatai alapján Janicsák Veca számára a verseny véget ért!