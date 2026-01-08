A Házasság első látásra sztárja még az edzőteremben is a párjával van

Óriási a szerelem a Házasság első látásra egykori sztárja, Széplaki Zoli és új párja között: a sármos tűzoltó hónapok óta sugárzó boldogságban él, amit a közösségi oldalain sem titkol el a követői előtt. Zoli az elmúlt időszakban egyre több közös fotót és bensőséges pillanatot oszt meg kedvesével, Adorján Angélával, a követők pedig szinte élőben kísérhetik végig, hogyan mélyül el a kapcsolatuk. A jelek szerint nem fellángolásról van szó, hanem egy tudatosan épített, érzelmileg is stabil szerelemről.

A Házasság első látásra sztárja, Széplaki Zoli sportos barátnőt talált; Angéla személyi edzőként és pilates oktatóként dolgozik (Fotó: Bors)

A Házasság első látásra sztárja intim pillanatot mutatott meg a rajongóinak

A pár ősszel vállalta fel nyilvánosan a kapcsolatát, azóta pedig rendszeresen engednek bepillantást a mindennapjaikba. Nemrég egy különösen intim hangulatú wellness-élményt osztottak meg, amelyből árad az nyugalom és az összetartozás érzése:

Kint −1 fok, a gőz lassan szállt a jacuzziból, mi pedig csak áztunk órákig. Utána szauna, kettesben. Pont az az élmény, amikor minden lelassul, elcsendesedik, és csak a jelen pillanat marad...

– írta Zoli a közös fotók mellé.

Sokat edzenek együtt

A szerelmük azonban nemcsak a romantikus elvonulásokról szól, hanem a hétköznapok tudatos megéléséről is. Széplaki Zoli párja egy másik posztban arról mesélt, mennyire fontos számukra a közös mozgás és az egymásra fordított minőségi idő: „Szeretem a közös Reformer pilates edzéseinket: nekünk ez is egy közös minőségi idő, kiszakadunk a napi rohanásból, egymásra figyelünk, együtt nevetünk és motiváljuk is egymást” – fogalmazott, ami sokak szerint már önmagában is árulkodó arról, mennyire egy hullámhosszon vannak.

Oláh Orsi a múlté, Adorján Angéla a jelen és a jövő

Széplaki Zoli számára különösen fontos ez az új kezdet, hiszen a Házasság első látásra című műsorban kötött házassága Oláh Orsival végül nem bizonyult tartósnak. A válás után hosszabb ideig csendben volt a magánéletét illetően, most azonban egyértelműen újra rátalált arra az érzelmi biztonságra, amelyre mindig is vágyott. Angélával láthatóan nemcsak párként, hanem szövetségesként is működnek, legyen szó pihenésről, sportról vagy egyszerű, elcsendesedett pillanatokról.