Házasság első látásra Zoli miatt már-már petíciót indítottak a TV2 nézői, ugyanis meg akarták menteni a férfit a feleségétől, Oláh Orsitól. Sokak szerint nagyon mérgező volt a páros kapcsolata, ami már az esküvőjük napján is egyértelműen látszott. Történt ugyanis, hogy az oltárnál még minden rendben zajlott, és még Orsolya szemében is látszott a csillogás, ám a fotózásnál a tűzoltó olyat tett, ami kiverte a biztosítékot a műkörmös lánynál. Kapaszkodj meg! Széplaki Zoli ott hibázott, hogy a fotózáson fel akarta venni az ölébe feleségét, amit a nő nem akart, és ettől kiborult. Onnantól kezdve meg volt pecsételve a sorsuk, Orsolya teljesen elzárkózott a férjétől, ráadásul a kísérlet egy pontján még kezet is emelt rá... Ez viszont már csak a múlt, hiszen a végső döntésnél mindketten a válást választották, és végre a rajongók is fellélegezhettek kedvencük miatt.

Házasság első látásra Zoli kifigurázta a volt feleségét (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Zoli: Letudom a nők emelgetését egy életre

Úgy tűnik, hogy az "emelgetős-sztori" nem csak Orsiban hagyott mély nyomot, de volt férjében is. A lánglovag ugyanis a fejébe vette, hogy a kudarc ellenére ismét megpróbálkozik fétisével, ehhez pedig segítsége is akadt. Házasság első látásra Geri szárnysegédként ugrott be a tűzoltó mellé, és együtt látogattak el egy plázába, ahol jó pár szerencsés hölgy tapasztalhatta meg azt, amit Orsi nem... Főhősünk ugyanis sorra kapta fel a nőket az ölébe, amiről természetesen videó is készült.

Szeretnék élni nagy fétisemnek: fel fogom emelni a nőket egy fotó erejéig! Az esküvőmön ez nem sikerült, úgyhogy most muszáj pótolnom, hogy a következő lagzin ne legyen ezzel probléma. Letudom a nők emelgetését most egy életre

– poénkodott a férfi, aki ezzel a volt feleségének is odaszúrt rendesen. Azt eddig is sejthettük, hogy nem barátként vált el Házasság első látásra Zoli és Orsi, tekintve, hogy a szőke szépség már kiosztotta párszor a neten a tűzoltót. Valószínűleg, ahogy ez a felvétel eljut majd hozzá, ismét várható lesz egy újabb balhé, a kérdés csak az, hogy ezúttal mivel fog visszavágni Orsolya, és mit szólnak mindehhez a Házasság első látásra szereplők?!