Nagy bejelentésre készül Pumped Gabo - videó

Rejtélyes hírekről posztolt Pumped Gabo legfrissebb Instagram bejegyzésében.

Visszatérés a szent földre, Zamárdiba. Nagyon jó híreket tudok megosztani veletek hamarosan, sokan fogtok neki örülni. Már nagyon várom!

– osztotta meg követőivel a valóságshow-sztár.

Hogy mire készül a fiatal sztár, egyelőre nem tudni.

Pumped Gabo körül nagy a felhajtás

Pumped Gabo hivatalos értesítést kapott a Nógrád Vármegyei Kormányhivataltól, amely szerint eljárás indult ellene, mert június 4-én engedély nélkül tartott zenés közösségi eseményt a Salgó várában. A helyszín fokozottan védett természetvédelmi terület, így különösen szigorú szabályok vonatkoznak rá. A hatóság az internetről értesült az eseményről: „Ügyfél 2025. június 4-én Salgó várában tartott zenés közösségi eseményt.” A következmények még nem ismertek, de Gabo annyit elismert: „helyzet van.”