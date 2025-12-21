RETRO RÁDIÓ

Budapesti karácsony: minden szempontból a legjobbak között!

Európa-szerte megfigyelhető az a trend, hogy karácsony közeledtével a turisták előszeretettel keresik fel Európa vagy a nagyvilág egy-egy városát annak karácsonyi vására miatt. Egy friss kimutatás szerint a legnépszerűbb adventi forgatagokban egyre több pénzt költenek a látogatók. Az is kiderült, hogy ebben az összevetésben hogyan teljesít a budapesti karácsony.

Megosztás
Szerző: GUY
Létrehozva: 2025.12.21. 12:00
Budapest karácsony Európa

Arról már többször is beszámoltunk korábban, hogy Budapest a különböző európai utazási portáloknál igen jól szerepelt idén a különböző karácsonyi vásárokat összevető rangsorokban. A budapesti karácsony világhírre tett szert, így aztán a magyar főváros Európa és a nagyvilág egyik karácsonyi fővárosa is lett.

budapesti karácsony
A budapesti karácsony - azáltal, hogy népszerű - gazdasági előnyökkel is jár. Fotó: Kocsis Zoltán /  MTI

Európa karácsonyi vásárai nem csupán az ünnepi hangulat megélésében játszanak kulcsszerepet, hanem turisztikai vonzerejük miatt komoly gazdasági bevétellel is kecsegtetnek. Ezért sem mindegy, hogy a különböző szempontok alapján készülő toplistákon hogyan szerepel a magyar főváros. A budapesti karácsony hangulata népszerű, így aztán a külföldi utazókat évek óta érezhetően vonzza is a magyar karácsonyi vásárok forgataga – nem utolsósorban a jó közbiztonság okán is. Az, hogy Budapest a karácsonyi vásárokat rangsoroló listák élén szerepel, már kimutatható gazdasági haszonnal is jár - derül ki a Visa kimutatásából.

Ebben is élmezőnyben a budapesti karácsony

A karácsonyi időszakban a legforgalmasabb vásárok közé tartozik Prága, Krakkó és Budapest is! 

Ezekben a városokban novemberben és decemberben naponta tízezreket vonzanak a karácsonyi vásárok. A húsz legnépszerűbb karácsonyi vásárban a látogatói költés 2022 óta 15%-kal nőtt. Néhány városban ez a növekedés még látványosabb: 

  • Frankfurtban 45%,
  • Kölnben 30% 
  • Krakkóban és Budapesten 25%
     

A karácsonyi vásárok mára Európa téli gazdaságának alappillérei

A népszerű karácsonyi vásárok mára nem csupán a hagyományok őrzését jelentik, hanem ezek a nagy gonddal szervezett forgatagok mérhető gazdasági erőt is jelentenek. A látogatói költés és a nemzetközi tranzakciók erőteljes növekedése rávilágít arra is, hogy ezek a városok – köztük Budapest is – kulcsszereplők Európa téli gazdaságában.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu