Budapesti karácsony: minden szempontból a legjobbak között!
Európa-szerte megfigyelhető az a trend, hogy karácsony közeledtével a turisták előszeretettel keresik fel Európa vagy a nagyvilág egy-egy városát annak karácsonyi vására miatt. Egy friss kimutatás szerint a legnépszerűbb adventi forgatagokban egyre több pénzt költenek a látogatók. Az is kiderült, hogy ebben az összevetésben hogyan teljesít a budapesti karácsony.
Arról már többször is beszámoltunk korábban, hogy Budapest a különböző európai utazási portáloknál igen jól szerepelt idén a különböző karácsonyi vásárokat összevető rangsorokban. A budapesti karácsony világhírre tett szert, így aztán a magyar főváros Európa és a nagyvilág egyik karácsonyi fővárosa is lett.
Európa karácsonyi vásárai nem csupán az ünnepi hangulat megélésében játszanak kulcsszerepet, hanem turisztikai vonzerejük miatt komoly gazdasági bevétellel is kecsegtetnek. Ezért sem mindegy, hogy a különböző szempontok alapján készülő toplistákon hogyan szerepel a magyar főváros. A budapesti karácsony hangulata népszerű, így aztán a külföldi utazókat évek óta érezhetően vonzza is a magyar karácsonyi vásárok forgataga – nem utolsósorban a jó közbiztonság okán is. Az, hogy Budapest a karácsonyi vásárokat rangsoroló listák élén szerepel, már kimutatható gazdasági haszonnal is jár - derül ki a Visa kimutatásából.
Ebben is élmezőnyben a budapesti karácsony
A karácsonyi időszakban a legforgalmasabb vásárok közé tartozik Prága, Krakkó és Budapest is!
Ezekben a városokban novemberben és decemberben naponta tízezreket vonzanak a karácsonyi vásárok. A húsz legnépszerűbb karácsonyi vásárban a látogatói költés 2022 óta 15%-kal nőtt. Néhány városban ez a növekedés még látványosabb:
- Frankfurtban 45%,
- Kölnben 30%
- Krakkóban és Budapesten 25%
A karácsonyi vásárok mára Európa téli gazdaságának alappillérei
A népszerű karácsonyi vásárok mára nem csupán a hagyományok őrzését jelentik, hanem ezek a nagy gonddal szervezett forgatagok mérhető gazdasági erőt is jelentenek. A látogatói költés és a nemzetközi tranzakciók erőteljes növekedése rávilágít arra is, hogy ezek a városok – köztük Budapest is – kulcsszereplők Európa téli gazdaságában.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre