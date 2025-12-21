Budapesti karácsony: minden szempontból a legjobbak között!

Arról már többször is beszámoltunk korábban, hogy Budapest a különböző európai utazási portáloknál igen jól szerepelt idén a különböző karácsonyi vásárokat összevető rangsorokban. A budapesti karácsony világhírre tett szert, így aztán a magyar főváros Európa és a nagyvilág egyik karácsonyi fővárosa is lett.

A budapesti karácsony - azáltal, hogy népszerű - gazdasági előnyökkel is jár. Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

Európa karácsonyi vásárai nem csupán az ünnepi hangulat megélésében játszanak kulcsszerepet, hanem turisztikai vonzerejük miatt komoly gazdasági bevétellel is kecsegtetnek. Ezért sem mindegy, hogy a különböző szempontok alapján készülő toplistákon hogyan szerepel a magyar főváros. A budapesti karácsony hangulata népszerű, így aztán a külföldi utazókat évek óta érezhetően vonzza is a magyar karácsonyi vásárok forgataga – nem utolsósorban a jó közbiztonság okán is. Az, hogy Budapest a karácsonyi vásárokat rangsoroló listák élén szerepel, már kimutatható gazdasági haszonnal is jár - derül ki a Visa kimutatásából.

Ebben is élmezőnyben a budapesti karácsony

A karácsonyi időszakban a legforgalmasabb vásárok közé tartozik Prága, Krakkó és Budapest is!

Ezekben a városokban novemberben és decemberben naponta tízezreket vonzanak a karácsonyi vásárok. A húsz legnépszerűbb karácsonyi vásárban a látogatói költés 2022 óta 15%-kal nőtt. Néhány városban ez a növekedés még látványosabb:

Frankfurtban 45%,

30% Krakkóban és Budapesten 25%



A karácsonyi vásárok mára Európa téli gazdaságának alappillérei

A népszerű karácsonyi vásárok mára nem csupán a hagyományok őrzését jelentik, hanem ezek a nagy gonddal szervezett forgatagok mérhető gazdasági erőt is jelentenek. A látogatói költés és a nemzetközi tranzakciók erőteljes növekedése rávilágít arra is, hogy ezek a városok – köztük Budapest is – kulcsszereplők Európa téli gazdaságában.