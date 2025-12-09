Budapestről szeretettel: a magyar főváros idén Európa karácsonyi fővárosa is - Galéria

Manapság olyanok a nagyvárosok adventi forgatagai, mint a "Reszkessetek betörők" Kevinje, azaz: elképzelhetetlen nélkülük a karácsony. Ennek megfelelően aztán évről-évre nagy a „konkurenciaharc”, miután minden város igyekszik folyamatosan valami egyedivel, újjal előrukkolni a karácsonyi időszakban. Már csak emiatt sem elhanyagolhatóak azok rangsorolások, amelyeket bár különböző szempontok alapján készítettek, mégis ugyanazt az eredményt mutatják: Budapest idén egyértelműen Európa karácsonyi fővárosa!

A Vörösmarty téri karácsonyi vásár, azaz a Vörösmarty Xmas Classic is hozzájárult ahhoz, hogy Budapest Európa karácsonyi fővárosa legyen. Fotó: Gáll Regina / mw bulvár

Mindkét nagy adventi vásárt sokan méltatják

Egy független nemzetközi kutatás szerint, 2025-ben a budapesti Vörösmarty Classic Xmas bizonyult Európa legnépszerűbb karácsonyi vásárának. A Tollwayr európai utazási szakértői által készített átfogó elemzésben a magyar főváros klasszikus vására olyan tradicionális riválisokat utasított maga mögé, mint Strasbourg, Bécs, vagy Prága.

A rangsorolás olyan objektív szempontok szerint értékelte a kontinens karácsonyi vásárait, mint

nyitvatartás ,

, szállásköltségek ,

, online keresési adatok , illetve

, illetve közösségi médiamegjelenések.

Ezek alapján a Vörösmarty Classic Xmas 7,41-es összpontszámmal végzett a lista élén.

A Vörösmarty Classic Xmas az értéke, időtartama és autentikus magyar varázsa miatt emelkedik ki a mezőnyből. A közel 60 kiállító hagyományos magyar kézműves termékeket kínál, a gasztronómiai élményekről pedig olyan klasszikusok gondoskodnak, mint a kürtőskalács. A szervezők a minőség mellett a megfizethetőségre is figyelnek: a kínálatban a pénztárcabarát, 1600 forintos fix áras menük is kiemelt szerepet kapnak, biztosítva a mindenki számára elérhető ünnepi élményt

– méltatta értékelésében a Vörösmarty téri forgatagot Mattijs Wijnmalen, a Tollwayr vezérigazgatója.



Nem csak Európában, világviszonylatban is karácsonyi főváros Budapest

Alig néhány nappal azután, hogy a Vörösmarty Classic Xmas a kontinens legjobbjaként végzett a Tollwayr összeállításában, globális szinten is visszaigazolást nyert a budapesti rendezvények minősége. A Travel and Tour World TOP 30-as listáján – az Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas karácsonyi vásároknak köszönhetően – Budapest az előkelő második helyen végzett, és csak New York tudta megelőzni a magyar fővárost.

Budapest az előkelő helyezését e két vásár kiemelkedő színvonalának, megújult látványvilágának és gazdag programkínálatának köszönheti, ezzel pedig az ünnepi szezon új sztárja lett!

A szaklap értékelése szerint az eredmény a „meleg, hagyományos európai karácsonyi hangulatnak”, a gazdag kulturális kínálatnak és a lenyűgöző látványvilágnak szól – annak a páratlan élménynek, amelyet a két nagy belvárosi vásár, az Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas garantál a látogatóknak.

A képre kattintva galéria nyílik a két nagy budapesti karácsonyi vásár hangulatát megidézendő.