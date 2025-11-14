RETRO RÁDIÓ

Szinte érezni lehet az ünnepek illatát a képekből – Így indultak az első karácsonyi vásárok

Ugyan karácsony ünnepe még messze van, november 14-én már válogatni lehetett az ünnepet megidéző finomságok és ruházatok között. Mutatjuk, hogyan indultak az első karácsonyi vásárok Budapesten.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.14. 18:45
karácsonyi vásár Szent István Bazilika Vörösmarty Téri Karácsonyi Vásár

Két héttel advent előtt vagyunk, de már érezni lehet a puncs, a fahéj és a likőr illatát Budapest utcáin. A Vörösmarty téri és a bazilikánál lévő vásár már ma, november 14-én megnyílt, a hétvégén pedig ingyenesen biztosítják a Jégpálya használatát 10 és 18 óra között. A többi vásár november 28-án nyitja meg kapuit. Mutatjuk, milyen sok embert érdekeltek az első karácsonyi vásárok Budapesten.

a karácsonyi vásáron finomságok is csábították az érdeklődőket
Az első budapesti karácsonyi vásárok szép számmal vonzották az érdeklődőket. Fotó: Tumbász Hédi /  Metropol

Karácsonyi vásár Budapesten – még egy hónapra vagyunk az ünneptől, de már rengetegen érdeklődnek

Advent előtt két héttel, Budapest 152. születésnapjához kapcsolódóan Budapest Vásárcsarnokai Kft. november 14-én pénteken délután ünnepélyes keretek között átadta Budapest ünnepi díszekbe öltözött fenyőfáját. Ezzel egyidejűleg megnyílt a 2025. évi Adventi és Karácsonyi Vásár és Téli Élménypark, benne a Jégpályával. 

Egy olyan hagyományt öregbíthetünk ilyenkor, amely hazánkban és a világon mindenhol értékes. Mind a magyar, mind a külföldi érdeklődők olyan számban gyülekeznek, mintha már a következő napokban lenne karácsony ünnepe. A Vörösmarty téren a széles választékú étel mellett vonatra is pattanhattak a gyermekek. Hasonlóan nagy érdeklődés fogadta a Szent István Bazilika előtti karácsonyi vásárt is.

A képekből szinte árad a puncs és a fahéj illata. Nézd meg galériánkat az első karácsonyi vásárokról:

Az első karácsonyi vásárok Budapesten

