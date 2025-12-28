RETRO RÁDIÓ

Teának álcázott több kiló kábítószert a csempész, nem vált be a trükk

A repülőtéri ellenőrzésen kiderült, nem teát rejtett a csempész poggyásza.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.28. 22:00
kábítószer-csempészés repülőtér drogfogás

Kábítószer-csempészés vádjával néz szembe egy ausztrál nő, miután a hatóságok azt állítják, hogy teának álcázva próbált több kiló drogot elrejteni a poggyászában.

Elkapták a repülőtéren a kábítószer-csempészt / Illusztráció: Pexels

Tea helyett kábítószert rejtett a csomag

Az ausztrál szövetségi rendőrség és az ausztrál határőrség közös sajtóközleménye szerint a 40 éves, Sydney külvárosában élő nőt december 26-án megérkezés után rutinvizsgálatra állították meg a Sydney-i nemzetközi repülőtéren.

A vizsgálat során 18 vákuumzáras, „tea” feliratú zacskót találtak a nő poggyászában, amelyek átlátszó, kristályos anyagot tartalmaztak. Az anyagot kivizsgálták és pozitív eredményt mutatott a metamfetamin nevű kábítószerre.

A drogok nagyjából 15 kilót nyomtak és a becsült utcai értéke meghaladja a 13 millió dollárt (4,2 milliárd forint). A nőt, akinek a kilétét nem hozták nyilvánosságra, egy rendbeli kereskedelmi mennyiségű, határellenőrzés alá tartozó kábítószer behozatalával vádolják, amiért a maximális büntetés életfogytiglani szabadságvesztés.

Morgen Blunden, az AFP nyomozófelügyelője a sajtóközleményben elmondta, hogy a hatóságok gyakran látják, hogy az emberek illegális kábítószereket próbálnak Ausztráliába csempészni a poggyászukban.

Ez egy fontos emlékeztető az utazók számára – a poggyászok szállításáért pénzt felajánló egyénekben vagy csoportokban nem szabad megbízni, és a jutalom nem éri meg a következményeket. A kábítószer-kereskedelem a poggyászban, akár tudatosan, akár tudatlanul, bűncselekmény

- olvasható a People cikkében.

 

