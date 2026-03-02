Orbán Viktor: Mosolyról mosolyra, kézfogásról kézfogásra - Videó
„Együtt, veletek, fel, győzelemre!” - üzente a kormányfő.
Mint azt már megírtuk, Orbán Viktor Sopronba látogatott, ahol folytatta az országjárását. A kormányfőre rengetegen voltak kíváncsiak, ez az általa közölt fotóból is kiderül.
Orbán Viktor: Mosolyról mosolyra, kézfogásról kézfogásra, együtt, veletek, fel, győzelemre!
A miniszterelnök most egy videót is megosztott a közösségi oldalán. Ezen látható, ahogy Orbán Viktorral mindenki fotózkodni és kezet fogni akar.
Mosolyról mosolyra, kézfogásról kézfogásra, együtt, veletek, fel, győzelemre!
- írja a kormányfő, akinek a videóját alább tudod megtekinteni:
