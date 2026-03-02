Robbie Keane fenyegetett, aztán megszólalt Kubatov Gábor a Fradi meccse után

Drámai meccset nyert meg a Ferencváros a labdarúgó NB I-ben. A Fradi-Kazincbarcika bajnokin a hazaiak szinte végig egykapuztak, óriási mezőnyfölényben voltak, mégis vesztésre álltak a 87. percig. Ekkor előbb egyenlített, majd a 94. percben a 2-1-es győzelmet is megszerezte a gárda. Robbie Keane, a Ferencváros edzője is alig hitte el azt, amit látott.

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője (Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport)

A találkozón a Ferencváros több találatát is elvette a VAR, Franko Kovacevic tizenegyest is rontott, nem csoda, hogy az ír szakember nem volt nyugodt. A meccs után még egy szokatlan kijelentést is tett.

Ha ma nem nyerünk, akkor lehet, visszavonultam volna a focitól… Nem csak az utolsó percekben törtünk át a vendégek védekezésén, csak addig nem szereztünk gólt. Már az első félidőben több góllal kellett volna vezetnünk

– mondta Keane, aki továbbra is a Kazincbarcika ellen készítheti fel a csapatát. A két gárda szerdán a Magyar Kupában csap össze egymással, a negyeddöntős csatát a Kazincbarcika átmeneti otthonában, a Diósgyőr stadionjában rendezik (20.00, Tv: M4 Sport).

Robbie Keane után Kubatov Gábor is megszólalt

Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke a lefújás pillanatában röviden írt közösségi oldalára:

Végre egy stresszmentes nap. Ja, nem...

– üzente Kubatov, aki egy videóban a találkozóra kilátogató zenész, Kis Grófo mellől is megszólalt: