Hideg vagy meleg borogatás? Az orvos elárulja, melyiket használd sérüléseidre

Ha szenvedtél már el fájdalmas sérülést a múltban, kétségtelenül mondták már a szeretteid, hogy tegyél rá valami hideget vagy meleget. Valóban, a hideg borogatás és a melegítőpárna is életképes megoldásnak tűnik. De vajon az egyik módszer hasznosabb a másiknál?

Vajon melyik borogatás a hatékony? Fotó: freepik.com / Illusztráció

Hideg vagy meleg borogatás a jobb vajon?

Dr. Nightaf Arif is erre a kérdésre keresi a választ és próbálja körülírni az embereknek, hiszen sokan kíváncsiak rá. Az orvos saját könyvében azt írja, hogy a titok a betegség típusában rejlik.

A közösségi oldalán közzétett videójából kiderül, hogy az ízületi fájdalmat és krónikus hátfájást, mind hővel kell kezelni. Ezzel szemben viszont a hirtelen fellépő duzzanat vagy izomhúzódás esetén a hideg borogatást kell választani. A doktornő elmondta, hogy két évig írta a könyvét, ami megalapozta minden tudását, általános orvosként és családorvosként is.

Szeretetteljes munka volt

- idézi szavait a Daily Star.

Mikor szükséges a jeges borogatás?

Bármilyen rándulás, húzódás vagy zúzódás esetén vérzés keletkezik az alatta lévő szövetekben, ami fájdalmat vagy duzzanatot okoz. A jeges borogatás segít korlátozni a szervezet sérülésére adott reakcióját.

Csökkenti a szövet vérzését

Megelőzi vagy kezeli a duzzanatot

Csökkenti az izomfájdalmat vagy görcsöt

A legfontosabb, hogy a sérülést követő 24-48 órában két óránként borogasd jéggel az érintett területet. A jég a derékfájás vagy a hosszútávú problémák, mint az ízületi gyulladás csökkentésére is használható.

Mikor van szükség a hőkezelésre?

Ha a sérülés több, mint két napos, alkalmazhatunk hőt tönkölypárna, melegítőpárna, izomlazító krém, melegvizes palack vagy egy fürdő formájában. A hő hatására az erek tágulnak (dilatáció), ami több vért juttat az érintett területre, segítve ezzel a sérült szövetek gyógyulását.

A hő emellett csillapítja vagy enyhíti a fájdalmat és a görcsöket, így csökken a merevség is. Ha hőt alkalmazunk a bőrön, az ne legyen forró; a gyengéd meleg is elegendő. A védelem érdekében egy törölközőt is tehetünk a hőforrás és a bőr közé, a bőrfelületet pedig rendszeres időközönként ellenőrizni kell.