RETRO RÁDIÓ

Hideg vagy meleg borogatás? Az orvos elárulja, melyiket használd sérüléseidre

Nem mindegy mikor, mit használunk. A borogatások különböző típusai különböző betegségekre valók.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.02. 10:00
borogatás meleg hideg hátfájás

Ha szenvedtél már el fájdalmas sérülést a múltban, kétségtelenül mondták már a szeretteid, hogy tegyél rá valami hideget vagy meleget. Valóban, a hideg borogatás és a melegítőpárna is életképes megoldásnak tűnik. De vajon az egyik módszer hasznosabb a másiknál?

borogatás
Vajon melyik borogatás a hatékony? Fotó: freepik.com / Illusztráció

Hideg vagy meleg borogatás a jobb vajon?

Dr. Nightaf Arif is erre a kérdésre keresi a választ és próbálja körülírni az embereknek, hiszen sokan kíváncsiak rá. Az orvos saját könyvében azt írja, hogy a titok a betegség típusában rejlik.

A közösségi oldalán közzétett videójából kiderül, hogy az ízületi fájdalmat és krónikus hátfájást, mind hővel kell kezelni. Ezzel szemben viszont a hirtelen fellépő duzzanat vagy izomhúzódás esetén a hideg borogatást kell választani. A doktornő elmondta, hogy két évig írta a könyvét, ami megalapozta minden tudását, általános orvosként és családorvosként is.

Szeretetteljes munka volt

- idézi szavait a Daily Star.

Mikor szükséges a jeges borogatás?

Bármilyen rándulás, húzódás vagy zúzódás esetén vérzés keletkezik az alatta lévő szövetekben, ami fájdalmat vagy duzzanatot okoz. A jeges borogatás segít korlátozni a szervezet sérülésére adott reakcióját.

  • Csökkenti a szövet vérzését
  • Megelőzi vagy kezeli a duzzanatot
  • Csökkenti az izomfájdalmat vagy görcsöt

A legfontosabb, hogy a sérülést követő 24-48 órában két óránként borogasd jéggel az érintett területet. A jég a derékfájás vagy a hosszútávú problémák, mint az ízületi gyulladás csökkentésére is használható.

Mikor van szükség a hőkezelésre?

Ha a sérülés több, mint két napos, alkalmazhatunk hőt tönkölypárna, melegítőpárna, izomlazító krém, melegvizes palack vagy egy fürdő formájában. A hő hatására az erek tágulnak (dilatáció), ami több vért juttat az érintett területre, segítve ezzel a sérült szövetek gyógyulását. 

A hő emellett csillapítja vagy enyhíti a fájdalmat és a görcsöket, így csökken a merevség is. Ha hőt alkalmazunk a bőrön, az ne legyen forró; a gyengéd meleg is elegendő. A védelem érdekében egy törölközőt is tehetünk a hőforrás és a bőr közé, a bőrfelületet pedig rendszeres időközönként ellenőrizni kell.

Új sérülés esetén az NHS szerint nem szabad hőkezelést alkalmazni, mert az csak súlyosbítja a problémát. Ez alól kivételt képez a derékhúzódás. Az izomgörcs miatta hő sokszor hasznosabb, mint a jég és mélyebb fájdalomcsillapító hatása van.

@drnighatarif

“Do I use ice 🧊 or heat 🔥 after an injury?” It’s the most common question I get asked by my family - so I covered this in my new book 📖 so from my family to yours, I hope this helps The Complete Guide to Family Health: The One-Stop Healthcare Guide No Home Should Be Without 🔗https://geni.us/tcgtfh

♬ original sound - AJ

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu