Hideg vagy meleg borogatás? Az orvos elárulja, melyiket használd sérüléseidre
Nem mindegy mikor, mit használunk. A borogatások különböző típusai különböző betegségekre valók.
Ha szenvedtél már el fájdalmas sérülést a múltban, kétségtelenül mondták már a szeretteid, hogy tegyél rá valami hideget vagy meleget. Valóban, a hideg borogatás és a melegítőpárna is életképes megoldásnak tűnik. De vajon az egyik módszer hasznosabb a másiknál?
Hideg vagy meleg borogatás a jobb vajon?
Dr. Nightaf Arif is erre a kérdésre keresi a választ és próbálja körülírni az embereknek, hiszen sokan kíváncsiak rá. Az orvos saját könyvében azt írja, hogy a titok a betegség típusában rejlik.
A közösségi oldalán közzétett videójából kiderül, hogy az ízületi fájdalmat és krónikus hátfájást, mind hővel kell kezelni. Ezzel szemben viszont a hirtelen fellépő duzzanat vagy izomhúzódás esetén a hideg borogatást kell választani. A doktornő elmondta, hogy két évig írta a könyvét, ami megalapozta minden tudását, általános orvosként és családorvosként is.
Szeretetteljes munka volt
- idézi szavait a Daily Star.
Mikor szükséges a jeges borogatás?
Bármilyen rándulás, húzódás vagy zúzódás esetén vérzés keletkezik az alatta lévő szövetekben, ami fájdalmat vagy duzzanatot okoz. A jeges borogatás segít korlátozni a szervezet sérülésére adott reakcióját.
- Csökkenti a szövet vérzését
- Megelőzi vagy kezeli a duzzanatot
- Csökkenti az izomfájdalmat vagy görcsöt
A legfontosabb, hogy a sérülést követő 24-48 órában két óránként borogasd jéggel az érintett területet. A jég a derékfájás vagy a hosszútávú problémák, mint az ízületi gyulladás csökkentésére is használható.
Mikor van szükség a hőkezelésre?
Ha a sérülés több, mint két napos, alkalmazhatunk hőt tönkölypárna, melegítőpárna, izomlazító krém, melegvizes palack vagy egy fürdő formájában. A hő hatására az erek tágulnak (dilatáció), ami több vért juttat az érintett területre, segítve ezzel a sérült szövetek gyógyulását.
A hő emellett csillapítja vagy enyhíti a fájdalmat és a görcsöket, így csökken a merevség is. Ha hőt alkalmazunk a bőrön, az ne legyen forró; a gyengéd meleg is elegendő. A védelem érdekében egy törölközőt is tehetünk a hőforrás és a bőr közé, a bőrfelületet pedig rendszeres időközönként ellenőrizni kell.
Új sérülés esetén az NHS szerint nem szabad hőkezelést alkalmazni, mert az csak súlyosbítja a problémát. Ez alól kivételt képez a derékhúzódás. Az izomgörcs miatta hő sokszor hasznosabb, mint a jég és mélyebb fájdalomcsillapító hatása van.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre